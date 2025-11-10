おやつカンパニーは、ふんわりサクサクッとした軽い食感と、これまでにないシュワッととろけるようなまろやかな口どけがクセになるスナック菓子「くちどけ小路サクまろ」の冬季限定フレーバーとして、「くちどけ小路サクまろ（サワークリーム＆オニオン味）」を11月10日から期間限定で発売する。

「くちどけ小路サクまろ」は、数種類のとうもろこし粉を組み合わせることでふんわりサクサクッとした軽い食感と、口に入れた瞬間にシュワッととろけるまろやかな口どけを実現。とうもろこしのほんのりとした自然な甘さを邪魔しない絶妙なバランスを追求し、食べ始めたら止まらない味わいに仕上げている。コクのあるスパイシーなカレー風味が香る「カレー味」と、ちょっぴり濃厚な「チーズ味」の定番フレーバーに加えて、スナック菓子の王道フレーバー「サワークリーム＆オニオン味」が冬季限定で登場する。



「くちどけ小路サクまろ（サワークリーム＆オニオン味）」

サワークリームの酸味とコク、オニオンの旨みが織りなす豊かな味わいに仕上げた。サクッとくちどけの良い食感と、濃厚な後引く美味しさで、子ども世代には親しみのある食べやすい味わいに、大人世代にはどこか懐かしい思い出の味わいとなっている。

キャラクター・平安人「サクまろ」が登場するコミカルな見た目のパッケージと、サクサク食感・まろやかな口どけを表現した直球のネーミングの「くちどけ小路サクまろ」は、おつまみ感覚でお酒と一緒に楽しむ大人世代と、シュワッと爽やかな炭酸ソフトドリンクとともに楽しむ子ども世代で、世代を超えた笑顔あふれるおやつ時間を届ける。

［小売価格］146円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：11月10日（月）

スーパーマーケットなど：11月24日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp