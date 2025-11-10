【バンコク＝井戸田崇志】トヨタ自動車は１０日、タイでピックアップトラック「ハイラックス」の電気自動車（ＥＶ）モデルを生産・販売すると発表した。

タイでは「国民車」と言われるほど人気のピックアップトラックでＥＶを投入し、ＥＶの値引き販売でシェア（市場占有率）を拡大する中国勢に対抗する。

トヨタがタイでＥＶの市販車を生産するのは初めて。価格は１４９・１万バーツ（約７１６万円）で、１１月下旬に受注を開始する。フル充電時の航続距離は３１５キロ・メートル。トヨタの前田昌彦・アジア本部長は、読売新聞などの取材に「価格だけで中国車と戦うのは厳しいが、トータルで評価してもらうようにしたい」と述べ、耐久性や買い取り価格の高さなどをアピールする考えを示した。

ガソリン車などを含めた１〜９月のタイでの新車販売シェアで、トヨタは３７・５％でトップだった。ただ、日本勢９社のシェアは、いすゞ自動車などの苦戦で前年同期比６・４ポイント減の６９・８％だった。

トヨタは１９６０年代にタイで生産を開始し、他の日系自動車メーカーとともに部品メーカーなど関連産業の誘致にも力を入れてきた。この結果、タイは米国の自動車産業集積都市になぞらえ、「アジアのデトロイト」と呼ばれるようになった。タイでの日本車のシェアは９割を超えた。

こうした日本車の牙城は、２０２２年にタイに進出したＥＶ大手ＢＹＤなどの中国勢に切り崩されている。中国車１２ブランドは、足元のシェアで計２割超を占めている。

トヨタのサイモン・ハンフリーズ執行役員は１０日、バンコクで開いた新車発表会で「トヨタが日本以外のアジアで初めて自動車を生産したのがタイだ」と強調し、同国でシェアトップの座を堅守する姿勢を示した。