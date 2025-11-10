韓国俳優のリュ・ジュンヨル、キム・ウビン、俳優のキム・テリなど豪華キャストが出演し、話題を呼んだＳＦ超大作「超時空英雄伝エイリアノイド」（原題：宇宙＋人）が、２部作連続で日本公開が決定した。

ＰＡＲＴ１となる「神剣激突」は２０２６年２月１３日（金）に、ＰＡＲＴ２の「終局決戦」は２０２６年２月２７日（金）に、新宿バルト９ほか全国ロードショーとなる。

本作は構想５年、撮影に３８７日を費やした韓国映画史上かつてないスケールで描かれた、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。

外星人が、囚人を人間の体に封じてきたという、長きにわたる宇宙の秘密。現代の韓国では、アンドロイドのガードとサンダーが暴走する外星人を追い、６３０年前の高麗末期には、道士ムルクと雷を操る謎の女が外星人を倒す鍵となる伝説の“神剣”をめぐって激突する。やがて過去と未来が交錯し、いまだかつてないバトルが幕を開ける。

監督は映画「１０人の泥棒たち」「暗殺」のチェ・ドンフン氏がメガホンをとり、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリをはじめ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニら韓国映画界を代表する豪華キャストが集結した。

＜超時空英雄伝エイリアノイド＞

新宿バルト９ほか全国ロードショー

ＰＡＲＴ１：神剣激突 ２０２６年２月１３日（金）

ＰＡＲＴ２：終局決戦 ２０２６年２月２７日（金）

監督：チェ・ドンフン

リュ・ジュンヨル キム・ウビン キム・テリ ソ・ジソブ ヨム・ジョンア チョ・ウジン キム・ウィソン イ・ハニ

韓国−カラー−シネマスコープ−５．１ｃｈ−韓国語−日本語字幕：朴澤蓉子−映倫：Ｇ

［ＰＡＲＴ１］２０２２年−１４２分−原題：宇宙＋人 １部

［ＰＡＲＴ２］２０２４年−１２２分−原題：宇宙＋人 ２部

