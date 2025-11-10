サッカー日本代表ＦＷ町野修斗（２６＝ボルシアＭＧ）が、ＭＦ久保建英（２４＝レアル・ソシエダード）との好連携に自信を見せた。

森保ジャパンは１０日、国際親善試合ガーナ戦（１４日、豊田）とボリビア戦（１８日、国立）に向けて千葉市内で始動。室内で調整した町野は「よりＷ杯をイメージした戦い方が、これから続くので。そこでいいイメージを残せるように一日、一日こういう活動を大事にしていきたい」と気を引き締めた。

６月の２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選インドネシア戦では、日本が６―０で大勝。１トップで先発出場した町野は、久保との華麗なコンビネーションを披露し、１ゴール、２アシストの活躍を見せた。

久保との連携に、町野は「僕自身、中盤であったりボランチとかトップ下もそうですし、育成年代でやっていたのもある。そういう感覚がほかの選手よりわかるのは、あるかもしれない。どういうタイミングで（パスが）ほしいとか、どっちに走ってほしいとかは、なんとなくわかる。ポジショニングとかもそう」と自信を見せた。

今季、町野は２部に降格したキールからボルシアＭＧに加入。１０月２９日に行われたドイツカップ２回戦カールスルーエ戦で移籍後初ゴールを奪い、１１月１日のザンクトパウリ戦でリーグ戦初得点を決めた。

代表での大事な２連戦に向けて「やっぱり数字を残したいですし、今いい感覚を持ってこっち（代表活動）にこられたので。まずは与えられたチャンスで、積極的にゴールを目指したい」と力を込めた。