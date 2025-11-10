お目立ち気分たっぷりのラメをプラス♡ ホリデーコスメも取り入れた「星空アイメイク」って？
冬といえば、ロマンティックなムードに惹かれる季節♡ 特別なメイクでさらに気分を上げたくなりますよね。そこで今回は、大胆なラメ使いがキャッチーな「星空アイメイク」を、櫻井優衣とともにご紹介します。ホリデーシーズンの限定コスメもあわせてチェックしてみてくださいね♡
きらめき星空アイ
ブルーラメをプレイフルに！
ちょこんとポイント置きがスタンダードだったラメメイクは、つけ方を変えて鮮度アップ。
目頭から涙みたいにランダムに広がるラメは主役級にキャッチー♡ このくらい思い切ったほうがしゃれみにつながる！
使用したコスメはこちら♡
【A】シャドウパレット 34 3,800円／デイジーク
▶繊細ラメからザクザクの大粒まで、多彩なきらめきを楽しめる9色のラメパレット。
【B】アイダイヤモンド グリマー リボンファッションショー 16 2,750円／ジルスチュアート ビューティ（11/14限定発売）
▶ピュアな輝きを演出するたっぷりの大粒シルバーラメがIN。
【C】ザ ブラッシュ マット 013M 3,300円／ADDICTION BEAUTY
▶あたたかみのあるアンニュイな血色を仕込めるローズベージュ。
【D】ルナソル イルミネイティングリップオイル EX02 3,520円／カネボウ化粧品（11/21限定発売）
▶ほんのりスモーキーな雰囲気のクリアモーヴ。
メイク手順
How to アイ
A-1→A-2の順で目頭にくの字につける。目尻の外側にはA-3を軽く入れたら、A-2を指にとりポンポンとラフに散らすようオン。
さらにA-1をブラシでくの字に入れた箇所から放射状に重ねてラメを広げる。Bを下まぶたのきわに入れる。
How to チーク
Cをほおの下めに丸く入れ、鼻先にもオン。
How to リップ
Dを唇全体にたっぷりと塗る。
完成♡
目元のグラデーションが冬の星空を彷彿とさせるラメメイクの完成。スターダストが流れ落ちるかのような幻想的な雰囲気に♡
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
櫻井優衣