お目立ち気分たっぷりのラメをプラス♡ ホリデーコスメも取り入れた「星空アイメイク」って？

冬といえば、ロマンティックなムードに惹かれる季節♡ 特別なメイクでさらに気分を上げたくなりますよね。そこで今回は、大胆なラメ使いがキャッチーな「星空アイメイク」を、櫻井優衣とともにご紹介します。ホリデーシーズンの限定コスメもあわせてチェックしてみてくださいね♡

きらめき星空アイ ブルーラメをプレイフルに！ ちょこんとポイント置きがスタンダードだったラメメイクは、つけ方を変えて鮮度アップ。 目頭から涙みたいにランダムに広がるラメは主役級にキャッチー♡ このくらい思い切ったほうがしゃれみにつながる！

使用したコスメはこちら♡ 【A】シャドウパレット 34 3,800円／デイジーク

▶繊細ラメからザクザクの大粒まで、多彩なきらめきを楽しめる9色のラメパレット。 【B】アイダイヤモンド グリマー リボンファッションショー 16 2,750円／ジルスチュアート ビューティ（11/14限定発売）

▶ピュアな輝きを演出するたっぷりの大粒シルバーラメがIN。 【C】ザ ブラッシュ マット 013M 3,300円／ADDICTION BEAUTY

▶あたたかみのあるアンニュイな血色を仕込めるローズベージュ。 【D】ルナソル イルミネイティングリップオイル EX02 3,520円／カネボウ化粧品（11/21限定発売）

▶ほんのりスモーキーな雰囲気のクリアモーヴ。

メイク手順 How to アイ A-1→A-2の順で目頭にくの字につける。目尻の外側にはA-3を軽く入れたら、A-2を指にとりポンポンとラフに散らすようオン。 さらにA-1をブラシでくの字に入れた箇所から放射状に重ねてラメを広げる。Bを下まぶたのきわに入れる。 How to チーク Cをほおの下めに丸く入れ、鼻先にもオン。 How to リップ Dを唇全体にたっぷりと塗る。

完成♡ 目元のグラデーションが冬の星空を彷彿とさせるラメメイクの完成。スターダストが流れ落ちるかのような幻想的な雰囲気に♡ ワンピース、グローブ 各参考商品／MARBLE イヤーカフ（6個セット）660円／ラティス 撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

櫻井優衣