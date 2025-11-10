富山の豊かな自然で育った野菜「テロワールベジ」を使った料理を味わえるフェアが県内の飲食店で開かれています。



つやのあるシャリに大きなネタがのったすし。



よく見ると、ネタは魚ではなく、野菜です。



富山市の「ホテルJALシティ富山」では、きょうから県内産の野菜を使った「野菜寿司」を提供しています。



県は「秋のとやまテロワールベジフェア」をきょうから開催していて、期間中、県内20の飲食店で様々な料理を楽しむことができます。





「とやまテロワールベジ」は、富山の土地の個性を感じられる野菜や果物などを生産・販売する取り組みです。長岡慧記者「色とりどりの野菜寿司。見た目からも楽しめます。では、名水神かぶらのこぶ締めをいただいてみたいと思います。カブの実は甘くて柔らかくて、葉っぱはシャキシャキとしています。昆布の香りもふわっとして、とてもおいしいです」こちらは、豆苗と切り干し大根のすし。味付けに使われているしょうゆ麹も県内で作られたものです。県農産食品課 宮元史登主幹「新川大根とか、名水神かぶらとか、今が旬の秋の野菜がたくさんありますので、そういった野菜をぜひ秋のテロワールベジフェアでお召し上がりいただければと思います」テロワールベジを使った料理は、来月9日まで楽しむことができます。「とやまテロワールベジ」は、富山県の前副知事、横田美香さんが、県産の園芸作物のPR策として提唱し、おととしから始まった取り組みです。横田さんは、きのうの広島県知事選で初当選し、きょうKNBの取材に応じました。 富山での経験も生かしたいと話す横田さんの決意、このあとお伝えします。