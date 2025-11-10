「やっぱり柔道は楽しいなって思えるような1日にしよう！」パリ五輪金の出口クリスタ選手が子どもたちの柔道大会を初開催 38チーム・329人が参加【長野】
柔道です。
塩尻市出身でパリオリンピックの金メダリスト、出口クリスタ選手の名前を冠した初めての柔道大会が９日、松本市で開かれました。
パリ五輪柔道女子金メダリスト出口クリスタ選手
「何よりもやっぱり柔道は楽しいなって思えるような1日にしましょう」
会場から「は～い」
出口選手 「いいね！」
９日、松本市で開催された柔道大会。
パリオリンピック柔道女子57キロ級の金メダリスト出口クリスタ選手の名前を冠した大会で「子どもたちに勝負だけでなく支えあう絆や努力の尊さを感じてほしい」と初めて開かれました。
さらに出口選手は子どもたちの自主性を尊重しようと、試合中の監督・コーチからの技術指導は禁止という独自のルールを設けました。
「ファイト～」
「いける いける」
会場には仲間を応援する子どもたちの大きな声が響いていました。
「なんか忘れていたものを気づかされたような感じがして私が子どもたちに感謝したいと 思うような一日でした」
また「安全な転び方教室」も行われ子どもたちは楽しみながら学んでいました。
憧れの出口選手を間近にした子どもたちは。
参加した児童は
「強そうだった」
「会えてうれしかった」
「出口さんみたいになりたいです」
「出口さんよりもうちょっと強くなりたいです」
大会は中野市柔道スポーツ少年団Aが初代王者に輝きました。