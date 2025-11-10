鈴木福の妹・夢、4きょうだいの“背の順”ショット公開「将来的に鈴木家の中でたんたんがいちばん大きくなりそうです」
俳優・鈴木福（21）の妹でタレントの鈴木夢（19）が9日、自身のインスタグラムを更新。“4きょうだい”の「背の順」ショットを公開した。
【写真】「どんどん身長伸びてくね」鈴木福の妹・夢が公開した4きょうだいの“背の順”ショット
夢は「背の順。将来的に鈴木家の中でたんたんがいちばん大きくなりそうです！私は母のことも抜かすことができなかったので、、ほまに抜かされたら鈴木家で1番ちびになります」とのコメントとともに、妹の誉、夢、弟の楽の順に並び、さらに“兄”と記されたシルエットのような図を書き込んだ写真をアップ。
「最近、街中で兄の火災予防運動のポスターを見かけることが多くて、歩くの大好きなので、長時間歩いた日には10回近く見ました、笑」と、消防士のユニフォーム姿の兄・福のポスターを撮影した写真も合わせて披露した。
この投稿にファンからは「タンタンどんどん身長伸びてくね これから背の順がどうなるか楽しみです」「タンタンいつの間にこんなに背が伸びたの?!」「福君かっこいい。ゆめちゃん自慢のお兄ちゃんだね」「タンタン中学生になったらもっともっとおっきくなりそうだね！」などのコメントが寄せられている。
長男の福は2004年6月17日生まれ、東京都出身。11年4月、ドラマ『マルモのおきて』に出演し、注目を集めた。妹の夢、弟の楽、妹の誉も俳優・子役として活躍している。
