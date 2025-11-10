『鶴瓶の家族に乾杯』異例の「緊急事態」発生 「これはこれで面白いね」「ゲスト誰やったんや」
落語家・笑福亭鶴瓶のNHK総合テレビ『鶴瓶の家族に乾杯』（毎週月曜 後7：57）が10日に放送され、異例の「緊急事態」となった。
【動画】笑福亭鶴瓶「きょうは大変なことに」…訳あって小野文惠アナが緊急登板！
家族をテーマに鶴瓶とゲストが各地を訪れ、地元の人々と触れ合う番組。今回、前日になってゲストが来られなくなったという。「緊急事態が発生」とアナウンスされ、ピンチヒッターが登場した。
「テレビをご覧の皆さんすいません。きょうは私がピンチヒッターゲストです」と現れたのは、小野文惠アナウンサー。「住んでいるのが広島市」で、「あした来れます？」と電話がかかってきたという。鶴瓶と一緒に岡山・津山市をめぐった。
この展開に、SNSでは「これはこれで面白いね」「ゲスト誰やったんや」など、反響が寄せられた。
【動画】笑福亭鶴瓶「きょうは大変なことに」…訳あって小野文惠アナが緊急登板！
家族をテーマに鶴瓶とゲストが各地を訪れ、地元の人々と触れ合う番組。今回、前日になってゲストが来られなくなったという。「緊急事態が発生」とアナウンスされ、ピンチヒッターが登場した。
「テレビをご覧の皆さんすいません。きょうは私がピンチヒッターゲストです」と現れたのは、小野文惠アナウンサー。「住んでいるのが広島市」で、「あした来れます？」と電話がかかってきたという。鶴瓶と一緒に岡山・津山市をめぐった。
この展開に、SNSでは「これはこれで面白いね」「ゲスト誰やったんや」など、反響が寄せられた。