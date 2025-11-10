県内では、先月下旬から日に日に寒さが増しています。寒い季節の食卓に欠かせない鍋用の野菜の価格動向や急に寒くなって売れている商品について取材しました。



食料品や日用品などを販売する立山町にあるこちらの店ではー。



スーパーセンターシマヤ立山店 豊田悟副店長

「肌寒くなってまいりましたので鍋の商品が大変動いております」





ネギやキノコなどがよく売れています。鍋の主役となるハクサイは、今年は生育が順調で今のところ価格は平年並みですがー。豊田悟副店長「特にハクサイにつきましてはこの後、年末に向けて値段が高くなるのかなという予想になっております」需要が高まるにつれ、価格は徐々に上がる見込みだということです。豊田悟副店長「当店では、鍋に使える野菜セットを用意しています。特に野菜の値段が高くなると、このようなカット野菜は動いてくる」様々な魚介類が少しずつ入った鍋用セットは、1つ1つの食材をバラで買うよりも手頃で、いろいろな食材を楽しめるということです。また、入口すぐの目立つ場所には、カイロがたくさん並べられています。先月下旬から最低気温が一桁台に入る日が出てきて、売り上げが急に伸びています。豊田悟副店長「ここ2週間くらいですかね。急激に（売り上げが）伸びています」さらに、温かい湯舟に入る機会が増えるため、入浴剤の売り場も拡大しました。また、急によく売れるようになったのが灯油です。きょうも多くの人が買い求めていました。豊田悟副店長「ここ数週間で灯油をご購入されるお客様は、ぐんと増えています」灯油を買った年配の男性「1日中ストーブつけとるから。いつも10個くらい買っていく」寒さが本格化する前に、冬支度は早めに済ませておきましょう。