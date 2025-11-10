水の郷、岐阜県海津市に出来たのは、新しいポテトチップスの工場。いったい、どんな施設なんでしょうか。

【写真を見る】中部初｢湖池屋｣新工場完成 1時間に約2万5千袋のポテトチップス生産 CM出演の中島健人さん｢パッケージの生産工場の欄に注目してしまう｣ 岐阜･海津市

湖池屋の工場は、中部地方で初めて。ここでは1時間に約2万5千袋のポテトチップスを生産できます。11月10日の完成式典ではCMに出演するタレントの中島健人さんと永尾柚乃さんも駆けつけました。

（永尾柚乃さん）

「ずっと工場に来たかったので、ワクワクドキドキが止まらない」





来年工場見学の一般公開予定 好みのポテチ作りも…

（中島健人さん）「商品を手に取った時にパッケージの生産工場に今後は注目してしまう」（湖池屋 佐藤章社長）「『日本のど真ん中』に立地するので、東にも西にも物流効率が良い。今まで生産拠点がなかった中部地方の皆さんに喜んでもらうのが最大の狙い」

これまで京都などから運んでいた湖池屋のポテトチップス。東海地方へは今後、海津市から出荷します。工場内には、自分好みのポテトチップスを作れるコーナーも。8種類のフレーバーから2つを選ぶことが出来、今回「鶏ちゃん」と「朴葉味噌」をチョイスしました！



（瀧川幸樹アナウンサー）

「おいしいですね！味噌の香りもしっかりしているんですけど、鶏ちゃんのうまみがガツンときますね」



全国5か所目となる湖池屋の工場。「湖池屋GOGO!ファクトリー」の見学は、地元の子どもたちの招待から始め、来年には一般公開も予定しているということです。