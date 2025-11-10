STARGLOWが、デビューシングル『Star Wish』を2026年1月21日にリリース。また、新たなアーティスト写真も公開となった。

本作には、タイトル曲「Star Wish」や、本日11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか新録曲2曲を含む全4曲を収録予定。初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish」のMVやビハインド映像、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様、フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A、Bのコンテンツに加え、「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル予定。加えて、オリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

また、先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のリリックビデオも公開。同作は、『THE LAST PIECE』最終審査にてファイナリスト10名で披露した「PIECES」のSTARGLOWバージョン。ファイナリスト10名が共同で作詞を手掛け、それぞれの想いがリリックに反映された壮大なバラード曲であり、STARGLOWバージョンでは、メンバー5名とファイナリスト5名の絆と想いを胸にSTARGLOW5名が情感豊かな歌声で歌い上げた、ボーカルワークが際立つ一曲となっている。

なお、STARGLOWはデビューシングルリリース直後の1月31日、2月1日には初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE（仮）』を横浜BUNTAIにて開催予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）