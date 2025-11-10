【台風２６号】１４日（金）には「熱帯低気圧」へ 警報級大雨おそれ

「大型の台風２６号」は、西寄りに進んでいますが、今後は北に、そして１２日（水）頃からは東へと進路を変える見込みです。海面水温の低い海域に入るため、勢力が衰えて１４日（金）には沖縄の南で「熱帯低気圧」に変わるでしょう。沖縄・奄美は警報級の大雨のおそれがあります。

１１日（火）～１５日（土）の、を、画像で掲載しています。

【台風２６号】”急カーブ” する理由 キーワードは太平洋高気圧

台風２６号の進路の決め手は「太平洋高気圧」の勢力です。台風は「太平洋高気圧」の勢力圏に入れず、その縁に沿って移動するしかありません。「太平洋高気圧」勢力圏が変化するため、台風２６号の進路は大きく３つに分けられます。

１）今までは「太平洋高気圧」が東側と北側に広がるため、行く手を阻まれ西寄りに進みました。

２）これからは「太平洋高気圧」が東西２つに割れて、北への通り道ができ、北寄りに進む見込みです。

３）台風２６号は「太平洋高気圧」の勢力圏の北まで移動すると、「太平洋高気圧」の北側の縁に沿って東寄りに進むと考えられます。

また、偏西風が日本列島の付近まで南下していることも、東寄りに進路を変える理由のひとつです。

雨風シミュレーション１１日（火）～１５日（土）

台風２６号の北側には前線が停滞しているため、台風から湿った空気が流れ込み、前線活動が活発化するおそれがあります。

気象庁では

「沖縄・奄美では台風２６号や停滞する前線の影響で大雨となるところがあり、台風の進路や前線の活動の程度などによっては、警報級の大雨となるおそれがある」と、注意を促しています。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。最新の予報円や、今後気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報（１１日（火）～１７日（月））

全国各地の１７日（月）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。移動性高気圧が通過し、今週は晴れる所が多いでしょう。「七五三参り」が集中する１５日（土）１６日（日）も晴れマークが多くなっています。沖縄・奄美は台風２６号が持ち込んだ雨雲の影響で、雨の日が続くでしょう。

・