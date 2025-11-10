みなさんが普段着ている服は、どんな人がどんな思いで作っているか想像したことはあるでしょうか？



国内で生産される衣料品の割合の推移です。1990年には50％だったものの激減。去年は1.4％にまで落ち込んでいます。こうした中「技術を守り、品質を追求する」。熊本から生み出される「ホンモノ」のものづくりを取材しました。



洗練されたシルエットでスタイルを引き立てるスカートや…。





■平井友莉アナ「こちらの洋服、スカートのように見えますが、実はパンツなんです。生地もとっても気持ちが良くて履き心地抜群です」

機能的で長く着られる1着に…。職人の思いが込もった、熊本で生まれた洋服です。作ったのは、あさぎり町にある縫製工場デ・アイ（1995年創業）。



社長の出樋敏宏さんが30年前に勤めていた縫製会社から独立して、立ち上げました。扱うのは国産の生地だけ。洋服作りで大切にしているのは…。



■デ・アイ 出樋敏宏社長

「スタイリッシュに見える機能性、着やすさが一番だと思う」



左のスカートを2か月間かけて改良し、仕上がったのが右のデザインです。お腹をすっきり見せるために、ベルト部分を太く…。腰の縫い目を斜めにずらしてギャザーを調整し、よりスリムに見えるように設計されています。こうした細かな技術を生かして商品の幅を広げてきました。



■デ・アイ 出樋敏宏社長

「(職人)一人ひとりの個人の能力をステップアップしていくその中でその意識が変化してくれることが総合力でいいものづくりがホンモノづくりに近づくと思う」





出樋さんの求める品質の良いモノづくり＝「ホンモノづくり」の特徴は、すべての工程を1人で担い1着を仕上げること。一般的な工場では、パーツごとの分業で製作しますが…。デ・アイでは、縫製を担う11人全員が1人で1着を仕立てることができるのです。女性が中心の職場なので、誰かが欠勤や早退をしてもラインを止めずに稼働できるメリットもあります。



こうしたデ・アイのものづくりに目をつけたのが、“メードインジャパン”を追求するファッションブランド、「ファクトリエ」(2012年創業)。代表の山田敏夫さんが自ら足を運んで見出した60の工場と提携し、オリジナルの商品を開発しています。



10月に開かれたファクトリエの利用客が工場を評価するコンテストで、デ・アイが最優秀賞に選ばれました。全国の工場を見てきた山田さんも、その技術力の高さに太鼓判を押します。



■ファクトリエ・山田敏夫代表

「多品種小ロットでやるとなると、一人ひとりの技術が高くないとできないので、一人ひとりの技術力が非常に高いのがデ・アイさんの他の工場との一番違う部分かなと思います」



職人の技術をどうやって育んでいるのか。普段のコミュニケーションにヒントがありました。創業当時から続ける「回覧板」。社員同士で共有したいことや疑問に思うことを書き込みます。モチベーションを高め合う中でことしの春夏シーズンには11の新商品が生まれました。



大量生産・大量消費の時代に、着る人を思いながら改良を繰り返す、手仕事の結晶。



■デ・アイ 出樋敏宏社長

「人が生きる上で一番幸せと感じるような場面にその服というものが存在できるような、長く愛してもらえる感じがいい」



人生に寄り添う洋服を。熊本の小さな工場で、きょうも誰かの大切な1着が生まれています。



デ・アイの商品は、ファクトリエ熊本本店で試着することができ、サイトから購入することができます。