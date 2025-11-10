鹿児島市で開かれた高校野球1年生大会の決勝戦です。延長タイブレークにもつれ込む熱戦となりました。

鹿児島県内60チームが出場したMBC旗争奪高校野球選抜1年生大会。決勝は、6連覇を目指す神村学園と、12年ぶりの優勝を目指す鹿児島城西が対戦しました。

鹿児島城西は2回表、1アウト2塁1塁から。8番・清川のタイムリーで先制します。

その後も5回に山口がソロホームランを放つなど打線が爆発。守っては、先発・田所が神村打線を抑えます。

しかし、8回表を終えて9対3と点差がついた中、8回ウラ、神村打線がヒット5本の猛攻で一挙6得点。

同点に追いつき、延長タイブレークへ。

10回表、1アウト2塁1塁で、打席には、再び山口。貴重な1点を追加します。

延長10回ウラ、神村学園最後の攻撃を、エース・福田が抑えた鹿児島城西。12年ぶり、3回目の優勝を果たしました。

（鹿児島城西高校 山口星馬選手）「自分が決めるしかないと思って打席に入った。勝ちたくてずっと練習してきて、成果が出たと思う。（これから）自分が甲子園に導けるように頑張る」

・