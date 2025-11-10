昨日（11月10日）、自民党の木原稔氏が10月に内閣官房長官へ就任後初めて地元に戻り、支援者の集まりに参加しました。会では、官房長官としての意気込みなどを語ったということです。

【写真を見る】木原稔 内閣官房長官が就任後初の地元入り『総理を支えるのが最大の仕事』

10日正午ごろの熊本空港。警護官に囲まれながら関係者用の出入口から出てきたのは、熊本1区選出の木原稔内閣官房長官です。

10月21日に官房長官へ就任した後、初めて地元に戻りました。

その後、姿を見せたのは、支援者が集まる熊本市内のホテルでした。

参加者によりますと、木原官房長官は、公明党の連立離脱後に日本維新の会との連立交渉に関わったことなど、高市総理大臣誕生までの経緯を説明した上で「高市総理のやりたい事をサポートする、支えていくのが私の最大の仕事」と意気込みを語ったということです。

会で挨拶した後はそのまま東京にとんぼ返り、約8時間の熊本滞在でした。

参加者「まさか木原先生が来るとは思っていなかった。経済や安全保障などを着実に一歩ずつ進めてくれるような力強さを感じました」

参加者「木原官房長官は会場では地元ということもあって、安堵感があったのかなと。そんな雰囲気かなという気がしました。今の国政の不安定さを上手く舵取りして頂ければ」

「約8時間でとんぼ返り」なぜ？

木原官房長官は今回、約8時間の滞在でした。

内閣官房によりますと、危機管理上、総理か官房長官のどちらかは、原則として東京で待機することになっているため、官房長官になるとなかなか東京から離れることができないということです。

昨日（9日）は東北で地震が起き、津波注意報が出ました。その際、高市総理が東京に残っていたため、木原官房長官は熊本に戻れましたが、会の中では「おそらく年内は帰って来られない」と語っていたということです。