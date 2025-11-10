中国の薛剣（シュエジエン）駐大阪総領事が自身のＸ（旧ツイッター）に、高市首相が中国による台湾の海上封鎖が発生した場合に「存立危機事態になり得る」と答弁したことを伝える記事を引用し、「その汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない。覚悟が出来ているのか」と投稿していたことが分かった。

投稿は８日付で、外務省の金井正彰アジア大洋州局長が９日、在日中国大使館に抗議し、削除を要求した。投稿は現在は閲覧できず、削除された可能性がある。木原官房長官は１０日の記者会見で「中国の在外公館の長の言論として極めて不適切だ」と述べ、「中国側から明確な説明がなされるよう求めていく」と語った。

薛氏は昨年の衆院選中に特定の政党への投票を呼びかけたととれる投稿を行い、外務省が「極めて不適切だ」と申し入れをしていた。

中国の呉江浩（ウージャンハオ）駐日大使も１０日、Ｘに「台湾は中国の不可分の一部だ。『台湾有事は日本有事』をあおれば、最終的には引き返せない誤った道を歩むだけだ」と投稿した。

一方、中国外務省報道官は１０日の記者会見で、首相の答弁について「強烈な不満と断固たる反対」を表明し、日本側に抗議したことを明らかにした。「日本の現政権が台湾問題に介入するのは国際秩序への挑戦であり、中日関係を破壊することになる」と反発した。薛氏のＸへの投稿については「台湾を中国領から分裂させようとする危険な言論が対象だ」と擁護した。