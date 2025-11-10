サンリオが贈る騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」、声優キャスト総勢13名が出演するプロジェクト初のキャストライブイベント開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

サンリオが展開する、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジー「フラガリアメモリーズ」の声優キャスト13名がメインで歌唱パフォーマンスする初のライブイベント『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜(ルミナス モーメンツ)』を、2026年8月9日(日)に文京シビックホールで開催することが決定した。

『フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜』は、声優キャスト13名がメインで歌唱パフォーマンスする初のキャストライブ。フラガリアたちの想いを描いた数々の曲と共に、光り輝くひとときをお届けする。ハローキティのフラガリア“ハルリット”役の梶原岳人、バッドばつ丸のフラガリア“バドバルマ”役の武内駿輔、タキシードサムのフラガリア“タッサム”役の村瀬歩など、人気声優計13名が登場。チケットは、公式サイト一次先行(抽選)が受付中。

●イベント情報「フラガリアメモリーズ CAST LIVE 〜 Luminous Moments 〜」2026年8月9日(日)昼の部 【開場】13:00 【開演】13:45 予定夜の部 【開場】16:45 【開演】17:30 予定会場：文京シビックホール 大ホール

出演者：

ハルリット役 梶原岳人、メロルド役 林 勇、ロマリシュ役 土岐隼一、リミチャ役 日向朔公

クロード役 坂田将吾、クラークステラ役 三上瑛士、ルタールステラ役 榊原優希、ミュンナ役 徳留慎乃佑

バドバルマ役 武内駿輔、チャコ役 小笠原 仁、タッサム役 村瀬 歩、ハンギョン役 松岡洋平、ピケロ役 町本成史

チケット料金：￥11,660（税込）/枚

チケット詳細

https://w.pia.jp/t/fragariamemories-castlive/

チケット受付：公式サイト1次先行 (抽選)【受付期間】2025年11月9日(日) 13:00〜11月24日(月・祝) 23:59

●作品情報

「フラガリアメモリーズ」

様々なメディアを横断してサンリオが贈る、物語と音楽で結ばれた騎士道ファンタジープロジェクト。

＜あらすじ＞

「この世界を、救って！」

―― 主(ロード)であるハローキティの願いに応え、ハルリットは冒険の旅に出た。純真と愛と友情に満ちたフラガリアワールドを脅かす、謎の存在シーズ。不安が広がる中、赤・青・黒の3つの大陸では、それぞれの主を守るべく、フラガリアの騎士たちが独自に動き始めていた。ハローキティたちを守るフラガリアの「騎士道」を描く物語。

登場キャラクター

18体のフラガリアの騎士たちは、“ブーケ”と呼ばれる3つのユニットに分かれています。

RED BOUQUET(レッドブーケ)

BLUE BOUQUET(ブルーブーケ)

NOIR BOUQUET(ノワールブーケ)

©2025 SANRIO.CO., LTD. JAPAN 著作 株式会社サンリオ

