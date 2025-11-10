おとといの土曜日全国高校サッカー選手権富山県大会の決勝が行われ、富山第一が2年ぶり、県内最多となる35回目の全国選手権出場を決めました。決勝戦を振り返ります。



2年ぶりの選手権を目指す富山第一。



富山富一高校 善本洋輔コーチ

「80分通してうまくいくわけないんだ決勝戦、きつい時はみんなで声出して励まし合って、最後まで絶対に諦めずに戦い抜く姿勢見せよう」





富山第一高校 加納靖典監督「勝負は一瞬だからな！その一瞬をしっかり掴むこと、いい絶対に勝つんだぞ、強い自信持ってピッチに立とう！」2年連続の選手権出場を目指す龍谷富山。ベンチで指揮を執るのは、元日本代表で鹿島などで選手や監督として活躍し、3週間前から臨時コーチとして加入した岩政大樹コーチです。龍谷高校 岩政大樹コーチ「相手は、巨大な敵！強いよ！9連覇していたんでしょ？それをお前たちが破った、さらに気持ちを込めてくるよ、それをどうやって勝つってお前たちがチームとして戦うしかないよ。俺、鹿島は強豪チームだったけど、それ以外はずっとどっちかというと新興チームだったからさ、そういうチームばっかりでやっていてそういう戦いが大好きなんだ。今回も同じ、チームで戦う、ガンバレ！走れ！それを80分続けて最後にお前たちが喜んで抱き合ってそれで終れるように」龍谷高校 山田凰太キャプテン「最高の景色をみんなで見ましょう、さあ行こう！」全国への1枚の切符をかけた運命の決勝戦。実況 南歩薫アナウンサー「今前半の40分が始まりました。白のユニフォームが富山第一高校。紫のユニフォームが龍谷富山高校」「中央へのボール、このボール前線へつながった！落として、山田聖心のシュート！ゴール！ 11番山田聖心、前半の17分先制点を取ったのは富山第一です」「5番の鈴木のクロス、キーパーパンチングこぼれたところ右足のシュート。富山第一の藤田のシュートでした。富山第一が追加点を取りました」「27番の石黒からスペースに出した中井、中井クロススルーして右足とシュート。富山第一3点目、後半の17分最後は5番の鈴木來夢が決めました」追いつきたい龍谷富山ですが、富山第一の鉄壁のディフェンスの前にシュートすら打つことが出来ません。実況 南歩薫アナウンサー「そしてここで長いホイッスル」富山第一が、龍谷富山を3対0で下し、2年ぶり35回目の全国選手権出場を決めました。富山第一高校 木下空キャプテン「難しい試合だったけど、無失点で勝つことが出来て本当にうれしいです。今まで支えてくれた人とかその人たちのために恩返しできるようなひとつひとつ力強く勝ち上がって絶対に優勝したいです」富山第一が出場を決めた全国高校サッカー選手権は、今月17日に組み合わせ抽選会が行われます。