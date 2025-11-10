モデルで俳優の本田翼さん（33）が2025年11月5日、自身のインスタグラムを更新。ストッキングを合わせた秋スタイルを披露した。

「私が履いてるのはグレー」

本田さんは、ブラウンの超ミニスカートとストッキングを合わせた秋コーデを投稿した。

本田さんは、「最近レディな方向に寄ってるよねって」「このpoloのストッキングはこういう系ではけっこう伝線しにくいのとサイズが2種類から選べるからめちゃくちゃおすすめなのといろが黒だけじゃなくグレーもあるっていうのもポイントで去年からめちゃくちゃ愛用してます」とつづった。

また、「私が履いてるのはグレー（正式名称はダークチャコール）」と説明。「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「＃ootd」も添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのアウターを羽織り、ブラウンの超ミニスカートを着用。キャップを被り、足元にはストッキングを合わせて、抜群のスタイルを披露した。さらに、動画や上からのアングルで撮影した写真などを公開している。

この投稿には、「さらに脚長に見えます」「似合いすぎてる」「めっちゃ可愛いです！！」「脚細くて長っ」「ばっさー可愛い」といったコメントが寄せられていた。