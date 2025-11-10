鹿児島県内では9日、いちき串木野市、三島村、南さつま市、奄美市で、今後4年間のリーダーが決まりました。このうち、三島村では12年ぶりのトップ交代となりました。

【いちき串木野市】

縁起物のタイが登場したのは、いちき串木野市長選で9日夜、2期目の当選を決めた現職・中屋謙治さんの事務所。中屋さんは新人2人との戦いを制し、次点に3000票以上の差をつけて2期目の当選を果たしました。

（2期目の当選・中屋謙治氏）「まずは少子化対策、人口減少対策。これに歯止めをかける。ぜひ協力してください。次の4年間で筋道をつくっていきたい」

中屋さんの任期は今月13日からの4年間です。

【三島村】

竹島、黒島、硫黄島の3つの有人島からなる人口356人の三島村。村長選挙には現職・新人あわせて3人が立候補し、岩切平治さん(70)が94票獲得し、初当選しました。

岩切さんは熊本県天草市出身。鹿児島大学の理事や三島村の副村長などを経て、妻・恵子さんの出身地・硫黄島に移住しました。70歳での初当選は、県内の市町村長選挙で令和以降、最年長です。

（三島村長選で初当選・岩切平治氏）「人生80年というが、まだまだ70歳でも活躍できると思っている。畜産を自立化させる環境づくりが大切。畜産をやりたい人の移住につながればと考えている」

岩切さんは来月4日、三島村役場に初登庁します。

一方で、無投票当選となった市長選挙もありました。

【南さつま市】

9日に告示された南さつま市長選挙。現職・本坊輝雄さんは9日朝、「必ず勝つ」と書いたハチマキをしめて遊説へ。

ほかに立候補の届け出はなく、無投票で5期目の当選を決めました。

（無投票で5期目の当選・本坊輝雄氏）「頑張れよ、頼むぞという皆さんの気持ちが伝わった。安全で安心して安定したふるさとをつくりあげていきたい」

【奄美市】

奄美市では、現職の安田壮平さんが、無投票で2期目の当選。

（無投票で2期目の当選・安田壮平氏）「この4年間で、プライベートでの成果として次男が生まれた」

支持者に囲まれながら、家族4人で当選を祝いました。

（安田市長の長男）「これから4年も頑張ります」

（無投票で2期目の当選・安田壮平氏）「また頑張らないといけないなという責任感で、身が引き締まる思い」

県内ではこのあとも、市長・町長選挙が相次いで予定されています。

▼霧島市長選 11月9日告示・11月16日投開票

▼大崎町長選 11月25日告示・11月30日投開票

▼知名町長選 12月2日告示・12月7日投開票

▼錦江町長選 12月9日告示・12月14日投開票

▼枕崎市長選 1月11日告示・1月18日投開票

▼鹿屋市長選 1月18日告示・1月25日投開票

▼指宿市長選 1月18日告示・1月25日投開票

▼志布志市長選 1月25日告示・2月1日投開票

