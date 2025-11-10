きのう告示された射水市長選挙は、現職の夏野元志市長が無投票で5回目の当選を果たしました。人口減少時代にどう向き合うのか、夏野市長に課題と抱負を聞きました。梅本記者のリポートです。



「万歳、万歳」



射水市の夏野元志市長は53歳。2009年に現職との一騎打ちを制して初当選。その後、2017年と2021年、そして今回の3回連続で無投票で当選し、5期目を迎えます。





夏野元志市長「非常に、責任の重さを痛感しながら、これから市政のさらなる発展、市民の幸せに全力で取り組んでまいりたい、決意を新たにしているところであります。私は社会の変わり目にいるんではないかというふうに感じています。従来のままではもう、持続できない、そういった面が多々出てきています」射水市は、2005年11月に新湊市、小杉町、大島町、大門町、下村が合併して誕生し、今年で合併20年の節目を迎えました。当時、9万6400人あまりだった人口は、先月末には8万9500人あまりと７.１パーセント減少しました。人口減少が進む中、市の活力をどう維持するかが課題で、夏野市長は、市の魅力を生かした対策を検討する考えです。夏野元志市長「射水に関心を持っていただきながら何かあったときに応援していただける、また、いろんな節目で射水に戻ってこようかと、思っていただける、そういった戻ってきたくなるような、射水の街をしっかりつくっていくことが大事かなと思っています」人口減少に伴い、行政サービスの見直しも求められています。市は、2015年度からの40年間で公共施設の延べ床面積を2割削減する目標を掲げています。今年4月までの10年間で414の施設を386に減らしましたが、維持管理コストがかかることや施設の老朽化が進む中、公共施設の再編は避けられない状況です。夏野元志市長「使い続けることによって、いつかは長寿命化、大規模改修をしないといけない、場合によっては建て替えも必要になってくるかもしれない。それらをすべての施設で行っていくことは、シミュレーションでも射水の財政では、とてもじゃないけどもたないと。市民の皆さんとしっかり話もし、説明もさせていただきながら、丁寧に進めていければと思っています」能登半島地震の液状化対策では、来月から行われる地下水位低下工法の実証実験を見守りながら、射水市が選ばれる街となるよう、取り組むとしています。夏野元志市長「新たなスタート、新たなまちづくりを進めていく。そして射水市の発展に向けて、自分のすべてをかけていく」夏野市長の新しい任期は、今月27日から4年間です。一方、きのう告示された射水市議会議員選挙は、定数20に対して現職16人、新人12人、元職2人の定数を10上回る30人が立候補し、選挙戦に入りました。投開票は今月16日に行われます。