ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > アームレスリング「ガッチリリーグ」秋田市で開催 未経… アームレスリング「ガッチリリーグ」秋田市で開催 未経験者から全日本チャンピオンまで自慢の腕力を競う アームレスリング「ガッチリリーグ」秋田市で開催 未経験者から全日本チャンピオンまで自慢の腕力を競う 2025年11月10日 19時0分 AAB秋田朝日放送 秋田朝日放送 秋田市で２日、アームレスリングの大会「ガッチリリーグ」が開かれました。未経験者から全日本チャンピオンまでが参加し、自慢の腕力を競って熱戦を繰り広げました。 ※動画ニュース配信でご覧ください。