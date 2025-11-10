お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が10日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、現代用語の基礎知識選「2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞」でノミネートされた30語について言及する場面があった。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近あったネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。そこで「新語・流行語大賞ノミネート発表」を取り上げた。

エッホエッホ、オールドメディア、おてつたび、オンカジ、企業風土、教皇選挙、緊急銃猟/クマ被害、国宝（観た）、古古古米、7月5日、戦後80年/昭和100年、卒業証書19.2秒、チャッピー、チョコミントよりもあ・な・た、トランプ関税、長袖をください、二季、ぬい活、働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相、ビジュイイじゃん、ひょうろく、物価高、フリーランス保護法、平成女児、ほいたらね、麻辣湯、ミャクミャク、薬膳、ラブブ、リカバリーウェア

と、ノミネートを読み上げ「どれが大賞になっても文句ない」としたが「ただぁ!おい、薬膳ってなんやねん!」と猛ツッコミ。「『季節や薬膳効果のある食事を取り入れ、体をととのえる身近な料理』って、分かっとるわ!昔から流行ってるわ。麻辣湯は分かるけどさ、タピオカ的なね。誰が薬膳を推薦したんや?」と納得のいかない様子だった。