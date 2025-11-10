長崎の街がポケモンだらけ 「ポケモンGO」のリアルイベントで人が殺到 「イベントのついでに家族旅行」去年の福岡イベント、経済効果は約42億円
人気スマホゲーム「ポケモンGO」のリアルイベントが長崎市で開催されました。海外からの観光客も集まるなど、大いに盛り上がった週末の長崎を取材しました。
きのう、長崎の街には人、人、人！みなさん真剣な表情でスマホとにらめっこ。
その理由が…。
長崎県内から（11）
「ポケモンGOです」
広島から（50代）
「ポケモンGOです」
海外からの観光客
「ポケモンゲットだぜ！」
「ポケモンGO」。スマホのGPS機能を利用して、現実世界を舞台に「ポケモン」を捕まえたり、育ててバトルをしたりするスマホゲーム。
外国人6人組
「Pokemon GO！」
先週金曜日からきのうまでの3日間、「ポケモンGO」のリアルイベントが長崎市内で開催され、国内外から多くのファンが集結していたのです。
娘・いちかちゃん（6）
「もういいできない…」
静岡県から 望月さん（40代）
「大丈夫、できるよ」
娘・いちかちゃん（6）
「え〜できるかな〜」
弱気な娘を励ましているのは、静岡県から参加した望月さん一家。最終日のラスト5分、レアポケモンを1匹でも多くゲットするため、お母さんは必死です。
母
「本当だ、本当だ。じゃあ金ズリ（の実）使って」
娘
「金ズリないの」
母
「金パイル（の実）でいいよ。 サファリボール使って」
娘
「サファリボールがない」
母
「じゃあ黄色いの使って」
狙いをすまし、ボールを投げます。ようやく当たり、ゲットかと思いきや！
「出てきちゃった…」
なんと、逃げられてしまいました。その後もチャレンジを繰り返しますが…。
静岡県から 望月さん（40代）
「残念、残念。泣くな！大丈夫！大丈夫！」
ポケモンをゲットすることはできませんでしたが、イベントは楽しめたといいます。
ちなみに望月さん一家、ポケモンGOのイベントはすべて参加しているんだそう。
静岡県から 望月さん（40代）
「いつもポケモンのイベントがあると、それに家族旅行を合わせて周りの観光地を巡っています。軍艦島も今回行ったので。 ポケモンだけがメインではなくて、それに合わせて家族旅行です」
軍艦島の観光はもちろん、ちゃんぽんも絶品だったと話します。
特に今年は街を周遊させるタイプのイベント。参加者は市内を巡り、ご当地の食事を楽しんでいました。
ちなみに去年のイベントは福岡で行われ、およそ42億円の経済効果があったということです。
今回も長崎市内のホテルでは、ほぼ満室になったということで、これからも「ポケモン」が街を盛り上げてくれそうです。