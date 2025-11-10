人気スマホゲーム「ポケモンGO」のリアルイベントが長崎市で開催されました。海外からの観光客も集まるなど、大いに盛り上がった週末の長崎を取材しました。

きのう、長崎の街には人、人、人！みなさん真剣な表情でスマホとにらめっこ。

その理由が…。

長崎県内から（11）

「ポケモンGOです」

広島から（50代）

「ポケモンGOです」

海外からの観光客

「ポケモンゲットだぜ！」

「ポケモンGO」。スマホのGPS機能を利用して、現実世界を舞台に「ポケモン」を捕まえたり、育ててバトルをしたりするスマホゲーム。

外国人6人組

「Pokemon GO！」

先週金曜日からきのうまでの3日間、「ポケモンGO」のリアルイベントが長崎市内で開催され、国内外から多くのファンが集結していたのです。

娘・いちかちゃん（6）

「もういいできない…」

静岡県から 望月さん（40代）

「大丈夫、できるよ」

娘・いちかちゃん（6）

「え〜できるかな〜」

弱気な娘を励ましているのは、静岡県から参加した望月さん一家。最終日のラスト5分、レアポケモンを1匹でも多くゲットするため、お母さんは必死です。

母

「本当だ、本当だ。じゃあ金ズリ（の実）使って」

娘

「金ズリないの」

母

「金パイル（の実）でいいよ。 サファリボール使って」

娘

「サファリボールがない」

母

「じゃあ黄色いの使って」

狙いをすまし、ボールを投げます。ようやく当たり、ゲットかと思いきや！

「出てきちゃった…」

なんと、逃げられてしまいました。その後もチャレンジを繰り返しますが…。

静岡県から 望月さん（40代）

「残念、残念。泣くな！大丈夫！大丈夫！」

ポケモンをゲットすることはできませんでしたが、イベントは楽しめたといいます。

ちなみに望月さん一家、ポケモンGOのイベントはすべて参加しているんだそう。

静岡県から 望月さん（40代）

「いつもポケモンのイベントがあると、それに家族旅行を合わせて周りの観光地を巡っています。軍艦島も今回行ったので。 ポケモンだけがメインではなくて、それに合わせて家族旅行です」

軍艦島の観光はもちろん、ちゃんぽんも絶品だったと話します。

特に今年は街を周遊させるタイプのイベント。参加者は市内を巡り、ご当地の食事を楽しんでいました。

ちなみに去年のイベントは福岡で行われ、およそ42億円の経済効果があったということです。

今回も長崎市内のホテルでは、ほぼ満室になったということで、これからも「ポケモン」が街を盛り上げてくれそうです。