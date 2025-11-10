グラビアアイドルの新田妃奈（25）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。「本日発売 2ndDVD『えちえちプリンセス』」と報告した。

「令和1え○ちな先生が2時間盛りだくさんです」と浴槽の中で泡まみれとなったピンクのビキニ水着ショットを披露。「1stDVD『ひな祭り』とのフレッシュさとセクシーさの違いも見比べてね 感想ぜひぜひ送ってください」とファンに呼びかけた。

さらに「数量限定チェキ付き 普通のメッセージと、だいすきっなどメッセージの特別なチェキも当たりで混ざってます みんなぜひ当たりゲットしてね」と説明し、16日には東京・秋葉原ソフマップで午後3時半から「えちえちプリンセスリリースイベント」を開催することも伝えた。

また、ストーリーズでは、リリースイベントについて「前回みたいにほぼ満員がいいっ みんな助けて」「リリイベではハートの水色のDVDでも実際着用してる水着を2着目か3着目で着るよ」と告知し、胸の谷間からおなか部分が大胆に露出された水着ショットを披露。DVDに関しても「プレイヤーでみないよぉって言う方におすすめ 動画配信もあります」「Amazonよく使うよ〜って方も多いよね Amazonでもゲットできます」「チェキ付きDVDには、普通のサインと、だいすき、などメッセージ付きのチェキの2種類があるよ 当たりゲットできたかな？」などと猛アピールし、ランジェリーショットや制服姿や下着を着けていない部屋着スタイルなどの写真を添えた。

ファンやフォロワーからも「エチエチですよ」「かわいいぜ」「セクシーだよ」「お色気満点」「お尻最高」「美尻がたまらん」「やば過ぎる」「見るのを楽しみに仕事頑張りました」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93センチのHカップ。「令和1エロい完売クイーン」と称されたこともある。特技は暗算。血液型A。