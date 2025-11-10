お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、女子プロレス団体「スターダム」に入団し、活動活動復帰宣言をしたフワちゃん（年齢非公表）について言及した。

粗品はフワちゃん復帰をめぐるネット上の賛否を紹介。活動休止から復帰したタレントや芸人に対し、「1人賛否」内で幾度となく発射してきた定番フレーズ「復帰早ない？」でツッコミを入れた上で「ただぁ！」と声を張り上げた。そして「やす子、ピン〜チ！」と続けた。

「やす子、ピンチですね。ついに反撃始まった。これ、先言っとくけど、僕ね、人よりムードが分かるんですよ。芸能界、インターネットの風向き、ファンとアンチの趣、人より分かるんですけど、やす子ピ〜ンチ！」と語った。

「俺がやす子やったら、むっちゃ嫌やな？ はぁ〜！」と手をたたいて笑った。その上で「正味、これ俺がやす子やったら、むちゃくちゃ嫌やで？ っていうのも、ちょっとやす子はなぁ。厳しいスタンスを取りすぎていたな？」と投げかけた。

「この1年半の中で、ちょっとでもフワちゃんに対して歩み寄る、まぁだから当時な、『もう別にいいです』みたいな、何か謝罪も受け…なんかそんなんは2人の中ではあったと思うねんけど、何か世間からしたら、『いや、やす子まだキレてるやん』みたいな、ことやったと。それのまま来てもうたっていうスタンス、そのポジション取りちょっと、やす子これ、ピンチ」と説明。

「で、今ちょっとフワちゃん押せ押せムード、結構派手にこう復活したし。あんまヘイトもたまってない。で、やす子アンチもまだこう、沸々と再燃してる、やす子ピ〜ンチ！ いやだから、もっと好感度下げとけって、やす子。なぁ、ずっと言ってるやろ？」と投げかけた。

「まぁ、ほんまにこっから真面目な話、ちょっと無理やりでも、この2人とも直接共演の場をつくった方がいい気がするなぁ。気落ち悪いやろ？ やっぱ、やす子も多分触れんようにしてると思うねんけど。芸人やねんから、2人とも。それこそ、芸人とプロレスという言葉も使いますけど、お互いほんまのところは許し合ってんねや？ 仲ええやんって思わせられるギリギリのラインのいがみ合いを、直接対決で言い合うとかやな。フワちゃんが言い返せる場所があんのか分からんけど、なんかこれやらなかんぞ？」と提案した。

フワちゃんは昨年8月、SNSでお笑いタレント、やす子（27）への不適切な文言を含む投稿をした問題を受け、芸能活動休止を発表した。

22年10月にプロレスデビューしており、翌23年4月にはデビュー2戦目を行っていた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。