お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。定番企画「1人賛否」内で、2026年度カレンダーの販売を告知した女優永野芽郁（26）にツッコミを入れた。

永野のマネジャー公式インスタグラムが「2026年オフィシャルカレンダー解禁 今回のカレンダーは『一緒に過ごす“春夏秋冬”』をテーマに制作！四季折々のスタイリングや、多彩なシチュエーションをぎゅっと詰め込みました」と来年のカレンダー販売を告知。「今年も本人、スタッフの拘りがたくさん詰まった特別なカレンダーとなっております 是非この機会にチェックしてみてください」とPRし、2枚の写真を公開。永野は4月23日、「週刊文春」で俳優田中圭（41）との二股不倫疑惑などを報じられていた。

粗品は一連の経緯を説明。「本当におめでとうござまいます。こっからじわじわね、頑張っていきましょう！」と切り出した上で鉄板フレーズ「ただぁ！」を発射。続けて「誰が買うんじゃボケ！」と大声を張り上げた。その後、「ちょっと厳し過ぎる？」とフォローを入れた。

同企画は「最近のSNSニュース斬った」のタイトルで、粗品自身の意見ではなく、あくまで「コント」と前置きした上で最新の話題にツッコミを入れていく。