10月に行われた上越市長選挙で当選した小菅淳一新市長が11月10日、初登庁しました。小菅市長は「上越のために人生をかけて働く」と決意を述べました。



職員の拍手で迎えられて登庁した上越市の小菅淳一新市長。



〈上越市 小菅淳一市長〉

「皆さまとこれから一緒に働くこと、わくわくしております」



10月に行われた市長選挙には6人が立候補。小菅市長は2万4000票あまりを獲得し、現職や元参議院議員などを破り、初当選を果たしました。





10日、職員を前に訓示し「一人ひとりに寄り添う行政」を掲げました。〈上越市 小菅淳一市長〉「精神的にも経済的にも誰も助けてくれない、そんなときに助けてくれる最後の明かり、最後の家族が行政であると思います」その後の会見で小菅市長は「物価高騰への対応が急務」とした上で「適切にスピードある行政を行っていきたい」と意気込みました。〈上越市 小菅淳一市長〉「地位だとか名誉だとか何も望む気持ちはありません。私が望むことはただひとつ、これまでの経験、これからの人生すべてかけて、上越のため、上越市民の幸福と安全のために働く、それだけでございます」また、前の市長が不適切発言で市政の混乱を招いたことに触れ「市民や市議会との信頼関係を構築する必要がある」と話しました。