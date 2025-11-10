韓国のSF映画『超時空英雄伝エイリアノイド』が2部作連続公開されることが決定。『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』が2026年2月13日より、『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』が2026年2月27日より公開される。

本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を受賞したCJ ENMによる、“超時空エンターテインメント”。構想5年、撮影387日のスケールで、人類滅亡の危機に立ち向かう“超時空アドベンチャー”が描かれる。『10人の泥棒たち』『暗殺』のチェ・ドンフンが監督を務め、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリをはじめ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニらが出演する。

太古より、外星人は囚人を人間の体に封じ込めてきた。2022年、古くから外星人の囚人を監視してきたアンドロイド、ガードとサンダーは、脱獄囚を追ううちに、地球の存亡を揺るがす陰謀へと迫る。外星人たちの狙いは、人類を滅ぼし、この星を支配することだった。一方、1391年の高麗末期。若き道士ムルクは、莫大な懸賞金がかけられた“神剣”を求め奔走する中、同じく神剣を狙う謎の女と出会う。だが神剣には、外星人にまつわる大いなる秘密が隠されていた。630年の時空（とき）を超えて過去と現代が交錯する時、神剣が光を放ち、ガードとサンダー、そしてムルクの運命がひとつに結ばれていく。人類の未来を懸けた壮大な戦いが、いま、幕を開ける。

あわせてキービジュアルと特報映像も公開。キービジュアルでは、金色の扇を広げた道士ムルク（リュ・ジュンヨル）と、高麗の時代に存在しないはずの拳銃を構える謎の女（キム・テリ）が中央に大きく登場。傍では2022年の現代ファッションを着こなしたアンドロイドのガード、人間の刑事ムン・ドソク（ソ・ジソブ）が写され、宇宙規模の対決構図を表しているという。

特報映像では、韓国の街に突如して大きな宇宙船が現れるさまが捉えられている。そして真紅の球体の物体が弾き飛び、群衆がパニックを引き起こす様子も。「人類の終焉が迫る」というコピーは、一体何を示唆しているのか。

また、特典付きムビチケカードが11月21日に数量限定で発売されることが決定。第1部・第2部が鑑賞できるセット券で、価格は3,000円（税込）。特典として、ポストカードが6枚に切り離せる仕様の“時空を超えて集え！”ポストカードシートが付属する。（文＝リアルサウンド編集部）