STARGLOWデビューシングル「Star Wish」リリース決定！新ビジュアル一挙解禁

STARGLOWが、2026年1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースすることが決定。新ビジュアルが解禁され、先行配信楽曲「PIECES -STARGLOW Ver.-」リリックビデオが公開された。

■プレデビュー時とは違った一面を見せる新ビジュアル

BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ、STARGLOW。9月22日に配信リリースされたプレデビューシングル「Moonchaser」は、Billboard JAPAN Hot 100で初登場7位を記録、シーンに鮮烈なインパクトを与えた。

そんな彼らのデビューシングル「Star Wish」のリリースが決定。タイトル曲「Star Wish」の他、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」、さらに新録曲2曲を含む全4曲を収録予定となっている。

映像コンテンツとしては、初回盤A（DVD）に「Star Wish -Music Video-」「Star Wish -Behind The Scenes-」、初回盤B（DVD）には撮り下ろし特典映像を収録。三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤（DVD/Blu-ray）には、初回盤A・Bのコンテンツに加え「Star Wish -Photo Shooting Behind The Scenes-」をコンパイル予定となっている。

さらに、オリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品も登場。通常盤も合わせて全6形態でのリリース予定となっている。

また、シングル発売に先駆けて、新アーティスト写真も公開。あらたな装いでプレデビュー時とは違った一面を見せる新ビジュアルが、新曲「Star Wish」への期待感をいっそう高めている。

■「PIECES」はメンバー5名とファイナリスト5名の想いが込められた壮大なバラード

さらに、11月10日先行配信の「PIECES -STARGLOW Ver.-」リリックビデオもYouTubeにて公開。

今作は『THE LAST PIECE』最終審査にてファイナリスト10名で披露され、話題を呼んだ楽曲「PIECES」のSTARGLOWバージョン。楽曲「PIECES」はファイナリスト10名が共同で作詞を手掛け、それぞれの想いがリリックに反映された壮大なバラード曲だが、STARGLOW バージョンでは、メンバー5名とファイナリスト5名の絆と想いを胸にSTARGLOWの5人が情感豊かな歌声で歌い上げた、ボーカルワークが際立つ1曲となっている。

なお、STARGLOWはこのデビューシングルリリース直後の1月31日・2月1日に、初の単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE (仮)』を横浜BUNTAIにて開催予定。飛躍の1年となるであろう2026年の彼らの精力的な活動に要注目だ。

■【動画】「PIECES -STARGLOW Ver.-」リリックビデオ

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/