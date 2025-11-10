¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê µÈÅÄËãÌé¤¬GLAY¡¦TAKURO¡õ´äËÙ¤»¤êÉ×ÉØ¤È¤ÎLA²ñ¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö1996Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿CD¤¬GLAY¤ÎBELOVED¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¢£¡Ö¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÎ¾Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD°ì½ï¤À¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄËãÌé¡¦TAKURO¡õ´äËÙ¤»¤êÉ×ÉØ¤ÎLA²ñ¿©¥·¥ç¥Ã¥È
¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤ÎµÈÅÄËãÌé¤¬¡¢GLAY¡¦TAKURO¡õ´äËÙ¤»¤êÉ×ÉØ¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç²ñ¿©¤·¤¿¤³¤È¤òInstagram¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
µÈÅÄ¤Ï¡Ö1996Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤ÇÇã¤Ã¤¿CD¤¬GLAY¤ÎBELOVED¤À¤Ã¤¿¡£29Ç¯¸å¡¢Ä¹ºê½Ð¿È¤ÎµÈÅÄ¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎTAKURO¤µ¤ó¤ò°Ï¤ó¤ÇLA¤ÇÆù¤ò¿©¤¹¡£¥°¥í¥ê¥¢¥¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤¬GLAY¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¿©»ö²ñ¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿TAKURO¤ò´äËÙ¤ÈµÈÅÄ¤¬°Ï¤ß¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤òÃÎ¿ÍÃËÀ¤¬°Ï¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖÎ¾Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD°ì½ï¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£