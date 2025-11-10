Photo: 武者良太

音のパーソナライズ技術も進化していってます。

イヤホンを買ってみたけど、なんか違う。「低音ドコドコ」というレビューを読んだのに、「低音どこにあるの？」と探してしまいたくなる…みたいな感想を抱いたことはないでしょうか。

耳のカタチは人それぞれ異なります。ゆえに外耳道のなかで起きた反響からくる音の違いや、身体由来の原因で変化した音は体感できないという切なさがありました。洋服だったらダイエットしてプロダクト側に合わせることができるでしょうけど、イヤホンではそうもいかないもんねえ。

そこで最近、イヤホン、ヘッドホンのトレンドの1つが、 耳の形や個人の頭部伝達関数（HRTF）などを活用して、ユーザーごとにチューニングを最適化するパーソナライズテクノロジーです。Apple（アップル）はパーソナライズ空間オーディオ、ソニーは360 Reality Audio Sound Connect /360 Spatial Sound Personalizer、BoseはCustomTuneなどといった名称でサービスを提供しています。

Photo: 武者良太

finalもこれから発売する「TONALITE」というワイヤレスイヤホンで、DTASというパーソナライズサービスを提供するそうです。秋のヘッドホン祭で体験会開催後にサンプル機を提供していただき試しましたが、補正前と補正後では音の見通しのよさが段違い。補正前って煙に巻かれてた？ってくらいに音場表現が改善するんですよ。

Photo: 武者良太

まずパッケージに含まれるヘッドバンドにARマーカーをつけ、耳全体が見通せるようにそのヘッドバンドで髪の毛を上げるでしょ。

Photo: 武者良太

専用アプリを使って自分の頭部の前・左右を撮影するでしょ。

Photo: 武者良太

イヤホンをつけて外耳道を測定するでしょ×2回。

Photo: 武者良太

それらのデータを元にfinalのクラウドサーバーが、ユーザーごとに異なる頭部中心のアバターデータを生成。このアバターを仮想自分ダミーヘッドとしてバーチャル計測に用いて、ユーザーごとに最適化されたプロファイルを作る、というわけ。

Photo: 武者良太

他社は「耳の周囲の写真で判断」もしくは「イヤホンをつけてスイープ音（20Hz〜20kHzで連続的変化するシンセ音）を聴いてチェック」のみが多いところ、両方やるしイヤホンチェックはイヤーピースつきとイヤーピースなしでも聴く作業を行ないます。めっちゃくちゃ念入りです。

そのため時間はかかるけど、 効果のほどは前述したように圧倒的。またオーケストラなどのアコースティックな楽曲だけではなく、ポップスやダンスミュージックのように、音圧マシマシにしているトラックでもサウンドステージの明瞭度に差が出るねえ。これは面白い。

Photo: 武者良太

またノイズキャンセリングの効果もアリですアリ。アップル、ソニー、BOSEと戦えるんじゃないかってくらい。これはオーディオ好きにとっても、音楽好きにとっても、ガジェット好きにとっても魅力あるイヤホンになりそうですよ。

Source: final