

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した風吹ケイ





バラエティ、ドラマ、YouTubeまで縦横無尽に活躍する人気グラビアアイドル・風吹ケイが、11月10日（月）発売『週刊プレイボーイ47号』のグラビアに登場。ある日の夜の東京、スケジュールの合間を縫って数時間の集中した撮影だからこそ見えた、飾らない彼女の表情。

【写真】風吹ケイのグラビア

【大きく、筋肉質だったボディラインの変化】

――今回は夜の東京の街やホテルを移動しながら、数時間だけ集中して撮るという一風変わったスタイルの撮影でした。

風吹 そうですね、基本グラビアは朝からスタジオを拠点にして夕方、夜くらいまで撮影することが多いので、普段とはかなり違いました。

でもたぶん、テイスト的には私にすごく合っていたんじゃないかなって思います。好みでしたし、今までやったことがないジャンルでもあって。見てくださる方も新鮮さを感じてくれるんじゃないかって思います。

あとは週プレさんに出るのも2年ぶりとか本当に久しぶりだったのでカラダづくりも相当頑張りました。そのあたりも見ていただけたらうれしいなって思います。

――今までの風吹さんのボディラインは大きくて筋肉質な印象でしたが、今回はどこかヘルシーになった気がしました。何か最近、意識して変えてる部分もあるんでしょうか？

風吹 2、3年前まではトレーニングするにしてもあまり考えずにとにかくがむしゃらにマシンを触るだけだったんですよ、専門的なこともわからなかったですし。でも最近はやり方を変えてて。

公にはまだ言えないんですけど、来年の春先くらいに目標があって。ちょっとカラダづくりの方向性を変え始めたっていうのもあります。

あとはざっくりとした表現になってしまって恐縮なんですが、女性らしいカラダづくりも意識するようになったんですよね。最近は本当にたくさんの女性の方に見ていただけるようにもなったので、筋肉を大きくすることだけじゃなくて全体的なバランスを見るようになったというか。

――ファン層が広がったきっかけはあったんですか？

風吹 YouTubeチャンネルの『佐久間宣行のNOBROCK TV』内で、私が好意を寄せている芸人・青木マッチョさんと共演させていただく企画があって。

私からしたら世間の皆さまに見ていただくには本当に恥ずかしい姿ではあるんですけど、その企画で青木さんに対して本気で照れたり、頑張ってアプローチする姿に共感してくださった女性が多かったのかなと思います。

そこから急激に女性から「正直今までは風吹さんがセクシーすぎて見るのを避けてたけど、NOBROCK TVを拝見して、イメージが変わりました」「風吹さんをまねしてジムに通い始めました」「応援しています。ファンクラブにも登録しました」ってたくさんのDMをいただくようになって。

しかもありがたいことにファンクラブの会員の4割が女性っていう、自分でも驚きの事態になっています（喜）。

――活躍の幅を広げている風吹さんですが、今後の目標なども伺いたいです。

風吹 プライベートではやっぱり青木マッチョさんと何かいいことがあればいいなぁとは思っています。まだ何も始まってないですけど、このインタビューがきっかけになることもあると思いますし、可能であれば大きめに書いておいてほしいですね（笑）。

――応援しております（笑）。お仕事の目標も伺えたらうれしいです。

風吹 もちろんグラビアやバラエティ番組も本当に楽しいんですが、お芝居はまだまだ勉強することも多いし、もっと頑張りたいな、突き詰めていきたいなって思っています。

もともと今年の目標が地上波ゴールデンタイムのドラマ出演だったんですけど、それはかなっていないので、来年になってしまうかもしれないけど、引き続きその目標を達成できるようにしたいです。やはり変わらず、小池栄子さんのような俳優になるというのが永遠の目標なので、努力しております。

もちろんグラビアは私にとって原点なので、需要があるうちは精いっぱいやりたいなとも思っています。いろんな可能性があるのがこの業界のいいところだとも思うし、すべて頑張りたいです。

スタイリング／鈴木麻由 ヘア＆メイク／YOSHi.T

●風吹ケイ

1999年4月5日生まれ 大阪府出身

身長167cm B105 W63 H100

趣味＝サウナに行くこと、筋トレ

特技＝クラリネット

○バラエティ、YouTube、ドラマ、舞台など幅広いジャンルで活躍する人気グラビアアイドル。

公式X【@kei_fubuki_】

公式Instagram【@kei_fubuki_】



撮影／Sasu Tei