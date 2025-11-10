¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö£ÎÅÞ¤È¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£±£°Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×½êÂ°µÄ°÷¤È»²µÄ±¡¤ÇÅý°ì²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¡Ö£Î£È£ËÅÞ¤È¤ÏÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡£ÎÅÞÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¹Æü¡¢º£Ç¯£±·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¡¦ÃÝÆâ±ÑÌÀ»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤ÆÌ¾ÍÀ´þÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡ËÍÆµ¿¤ÇÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¯¼£¤äÁªµó¤Ë¤â£Ó£Î£Ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ï¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ç»ä¤Ï¡¢ÃÝÆâ±ÑÌÀ¸©²ñµÄ°÷¤¬¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ËÜÅö¤Ëµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃÝÆâ»á¤Ï¡Ë¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÝ¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ë£±¿Í¤ÎÊý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Î£È£ËÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬£Î¹ñ¤Ë½êÂ°¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤ÈÅý°ì²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÞµÄ°÷¤«¤éÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡¤ÇÌµ½êÂ°¤ÎÀÆÆ£·ò°ìÏº»²±¡µÄ°÷¤ÈÅý°ì²ñÇÉ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¯¼£ÃÄÂÎ£Î£È£ËÅÞ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ñÇÉÌ¾¤Ï¡Ø¼«Ì±ÅÞ¡¦Ìµ½êÂ°¤Î²ñ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Î©²Ö»á¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸ÄÊÌ¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ú¤ÎÄÌ¤é¤Ê¤¤¸À¤¤Ìõ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÆÆ£»²±¡µÄ°÷¤Ï¤¤¤Þ¤â£Î£È£ËÅÞ¤ÎÉûÅÞ¼ó¡£»ä¤â³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À£Î£È£ËÅÞ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÉûÅÞ¼ó¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÕÇ¤¤¬¤â¤Á¤í¤óÌä¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ê¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ëà¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥Èá¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
