SixTONESÅÄÃæ¼ù¡¦¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¦ÃæÅç·ò¿Í¤é¡ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Î¤ªÂê¡É¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡ÖTHE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡×¹ë²Ú¥²¥¹¥È14¿Í²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/10¡ÛPrime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëAmazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ªÀ½ºî¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ØºÇ¶¯¿·¥³¥ó¥Ó·èÄêÀï THE¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó2025¡Ù¡Ê11·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¿Ëè½µ¶âÍË20»þ¡Á¡¦Á´5ÏÃ¡Ë¤è¤ê¡¢¥²¥¹¥È14¿Í¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢»ûÅÄ¿´¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢Mr.¥Þ¥ê¥Ã¥¯¡¢Æ£¸¶µª¹á¡¢µ®Çµ²Ö¡¢»ûÅç¿Ê¡¢µÜºêÈþ»Ò¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤é¡¢³Æ³¦¤«¤é½¸·ë¤·¤¿14¿Í¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤¬¡ÈÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤Î¤ªÂê¡É¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ö¹âµé¥Û¥Æ¥ë¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¹õÌÚ¤Ë¡¢³Æ¥³¥ó¥Ó¤Ï»×¤ï¤º¶ÃØ³¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£Â³¤¯¡ÖÁÈÄ¹¤Î½±Ì¾¼°¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬¡Ö¥ê¥º¥à¥Í¥¿¸«¤»¤Æ¤ß¤£¡ª¡ª¡×¤ÈµÍ¤á´ó¤ê¡¢·Ý¿Í°ìÆ±¤¬¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ìËë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌÌÀÜ²ñ¾ì¡×¤òÉñÂæ¤ËÃæÅç¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤òµá¤á¤ë¤ªÂê¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¾¾Èø½Ù¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë¤¬»×¤ï¤ºÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¸Ç¤Þ¤ê¡¢MC¤ÎÀéÄ»¤¬¡Öµã¤¯¤Ê¡ª¾¾Èø¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤È´ÖµÜ¤¬Ç÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç·«¤ê¹¤²¤ë¶ÛÇ÷¤Î¥É¥é¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¡ÖºÇ¹âÆñÅÙ¡×¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢Âç¸ç¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤à¤º¤¤¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯½Ö´Ö¤â¡£¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÌµÃã¤Ö¤ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤È´ÖµÜ¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¹õÌÚ¡¢ÃæÅç¡¢¾®ÎÓ¡¢¾åÅÄ¡¢Æ£¸¶¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤é¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤È·Ý¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¡¢¶î¤±°ú¤¤Î¿ô¡¹¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢°ìÅÙ¸Â¤ê¤Î¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¡É¤ò·ëÀ®¤·¡ÖÂ¨¶½¥³¥ó¥È¡×¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëµæ¶Ë¤Î¤ª¾Ð¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¡£Áí³Û1²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎµðÂç¥»¥Ã¥È¤«¤é¤»¤ê¾å¤¬¤ë¡¢¥³¥ó¥È¥»¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÍÆ¼Ï¤Ê¤¤ºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¤ªÂê¤Ë¡¢8ÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ó¤¬Í¥¾¡¾Þ¶â1000Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¡£¿³ºº¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢200¿Í¤Î´ÑµÒ¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤´¤È¤Ë¡È°ìÈÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¡É¤¬Ã¦Íî¤¹¤ë²á¹ó¥ë¡¼¥ë¤Î¤â¤È¡¢»î¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¡¢¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¡¢É½¸½ÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¾Ð¤¤¤ÎÁí¹çÎÏ¡É¤È¡È¥³¥ó¥Ó¤Îå«¡É¡£¡ÈÆóÂåÌÜ¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡É¤ÎºÂ¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡©¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³°Ê³°¡¢É½¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÊÑ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÈÖÁÈ¤Î¡ËºÇ¸å¤Ë1»þ´Ö¤À¤±´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ê¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬¡ËËÜÅö¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤Ç®µ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ó¤Ê´Ö¶á¤Ç·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆ±¤¸¸½¾ì¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¼«¿È¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¤¿¤À¸½¾ì¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¨¶½¤Ç¥³¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ö¾Ð¤¤¤Î¾ðÇ®¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¬¤È¤Æ¤âÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¾¯¤·¤Ç¤â·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¤ª¾Ð¤¤¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌÌÇò¤¯¤Æ²ñ¾ì¤Î³§¤µ¤ó¤òÊ¨¤«¤¹¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¼¤Ò¤È¤â³§¤µ¤ó¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¥²¥¹¥È¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÊý¡¹¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¥³¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥³¥ó¥Ó¡É¤ò¤¼¤Ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û
11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡§1ÏÃ¡õ2ÏÃ¡ÊÂè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÁÂè3¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë
11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡§3ÏÃ¡õ4ÏÃ¡ÊÂè4¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÁÂè6¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë
12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡§5ÏÃ¡Ê·è¾¡¡Ë
¥á¥¤¥óMC¡§ÀéÄ»¡ÊÂç¸ç¡¢¥Î¥Ö¡Ë
¡Ú½Ð¾ì·Ý¿Í¡Û
1.¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¡õ¾®äØÀéË
2.ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¡õÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë
3.¤æ¤ê¤ä¤ó¥ì¥È¥ê¥£¥Ð¥¡¡õ¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼
4.Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡õ¾¾Èø½Ù¡Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡Ë
5.À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê¸«¼è¤ê¿Þ¡Ë¡õ¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë
6.Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê¥ª¥¢¥·¥º¡Ë¡õµÈ½»
7.ºåËÜ¡Ê¥Þ¥æ¥ê¥«¡Ë¡õ¼ÇÂçÊå¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë
8.¼íÌî±Ñ¹§¡õÊ¡°æ½ÓÂÀÏº¡ÊGAG¡Ë
¡ÚÈÖÁÈ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û
ÎÓÎÜÆà¡ÊÇµÌÚºä46¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û