BMSG新星STARGLOW、2026年1月にデビューシングル決定 新ビジュアル＆先行配信曲リリックビデオ公開
【モデルプレス＝2025/11/10】BMSGのオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」（通称『ラスピ』）から誕生したボーイズグループ・STARGLOW（スターグロウ）が、2026年1月21日にデビューシングル「Star Wish」をリリースすることが決定。あわせて、ニュービジュアルと先行配信楽曲「PIECES −STARGLOW Ver.−」のリリックビデオも公開された。
【写真】デビュー控えるSTARGLOWがイケメン揃い
RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。9月22日配信リリースのプレデビューシングル「Moonchaser」はランキングで初登場7位を記録するなど、音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた。デビューシングルは、タイトル曲「Star Wish」。11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか新録曲2曲を含む全4曲の収録を予定している。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish −Music Video−」、「Star Wish −Behind The Scenes−」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish −Photo Shooting Behind The Scenes−」をコンパイル予定。さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
また、デビューシングル発売に先駆け、新アーティスト写真も公開。新たな装いでプレデビュー時とは違った一面を見せるこのニュービジュアルが、新曲「Star Wish」への期待感を一層高めている。11月10日先行配信の「PIECES −STARGLOW Ver.−」リリックビデオもYouTubeにて公開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆STARGLOW、2026年1月21日にデビューシングルリリース
RUI（ルイ）、TAIKI（タイキ）、KANON（カノン）、GOICHI（ゴイチ）、ADAM（アダム）からなる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW。9月22日配信リリースのプレデビューシングル「Moonchaser」はランキングで初登場7位を記録するなど、音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた。デビューシングルは、タイトル曲「Star Wish」。11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」のほか新録曲2曲を含む全4曲の収録を予定している。
初回盤Aの映像コンテンツとして「Star Wish −Music Video−」、「Star Wish −Behind The Scenes−」、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bのコンテンツに加え、「Star Wish −Photo Shooting Behind The Scenes−」をコンパイル予定。さらにオリジナルグッズ「[Star Wish] Keyring」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。
◆STARGLOW、ニュービジュアル＆先行配信楽曲リリックビデオ公開
また、デビューシングル発売に先駆け、新アーティスト写真も公開。新たな装いでプレデビュー時とは違った一面を見せるこのニュービジュアルが、新曲「Star Wish」への期待感を一層高めている。11月10日先行配信の「PIECES −STARGLOW Ver.−」リリックビデオもYouTubeにて公開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】