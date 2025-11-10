河村隆一、喉不調で3公演中止・延期発表「開催が困難であると判断」2022年に手術
【モデルプレス＝2025/11/10】5人組ロックバンドLUNA SEAのヴォーカリスト・河村隆一が、11月10日、自身の公式サイトを通じ、3公演の延期を発表した。
公式サイトでは、開催を予定していた「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.03」11月14日茨城公演、11月18日・19日神奈川公演について「喉の不調により医師の診断のもと、現時点で万全な状態での開催が困難であると判断し、やむを得ず、開催を中止・延期させていただきます」と発表。「本公演を楽しみにされていた皆様には、大変ご迷惑をお掛けする結果になりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。
なお、振替公演及び払い戻しの詳細は、後日改めて案内するとし「お手持ちのチケットは詳細発表まで大切に保管してお持ちください」と呼びかけ。最後には「重ねてこのような発表となってしまったことをお詫び申し上げますと共に、何卒ご理解賜りますよう重ねてお願い申し上げます」と結んでいる。
河村は、2019年1月に肺腺癌の手術、2022年2月に静脈瘤の除去手術を受けたことを報告していた。（modelpress編集部）
