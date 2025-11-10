「大容量！」「どっしり濃厚」【ファミマ】全部気になるーッ！！「新作スイーツ」
【ファミリーマート】に、濃厚な味わいをたっぷり楽しめる大容量「新作スイーツ」が大集合。スイーツの種類もさまざまなので、その日の気分にぴったりな満足度の高い一品が見つかるはず。そこで今回は、ファミマの注目スイーツを紹介します。
大容量で大満足なティラミス
@ftn_picsレポーターHaruさんが「大容量って最高」とコメントするのは、大きめの容器にティラミスがぎっしりと入った「大きなティラミス」。コーヒースポンジのほろ苦さ、ティラミスムースのコクなどを堪能でき、あっという間に完食してしまいそうです。
濃厚な味わいがさらにパワーアップ！
昨年も販売された人気スイーツ「濃厚ショコラロール」。今年はさらにチョコ感がアップしたようで、@nyancoromochi_sweets_blogさんも「どっしり濃厚なチョコケーキで一個でしっかり満足感があります」と大絶賛。上から下までチョコたっぷりなので、とことんチョコの風味に浸れます。
秋の味覚はまだまだ健在
「お芋のドーナツ（茨城県産紅はるか）」は、関東の一部エリアのみの限定販売。ケーキのようにしっとり & ふんわりしたドーナツ生地には、茨城県産紅はるかを使った餡が練り込まれています。表面のグレーズのシャリシャリ感、ドーナツ生地のしっとり食感、2つの食感の違いがアクセントになっていて、パクパク食べ進めてしまいそう。
こんなの初めて！ シェフ監修のあったかスイーツ
「紅茶香るアップルフロマージュ」は、ファミマとのコラボでおなじみの安食雄二シェフが監修したあったかスイーツ。紅茶香るふわもち食感の生地に、りんごダイス入りりんごフィリングとコクのあるクリームチーズを加えた、上品な味わいと香りを楽しめる贅沢感が特徴です。
【ファミリーマート】の「新作スイーツ」は、満足感のある食べ応えとクオリティの高さが魅力的。気になるスイーツがあったら、ぜひお近くの店舗で探してみてくださいね。
