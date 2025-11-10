STARGLOW、デビューシングル「Star Wish」来年1月21日発売＆新ビジュアルも公開に
BMSG主催のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』から誕生した、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMからなる5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのデビューシングル「Star Wish」が、2026年1月21日にリリースされることが決定した。
【写真】キラキラ！さらに磨きがかったSTARGLOWメンバーソロショット（新ビジュアル）
9月22日に配信リリースされたプレデビューシングル「Moonchaser」が音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えた中でのデビューシングル「Star Wish」は、表題曲「Star Wish」と、11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」に加え、新録曲2曲を含む全4曲を収録予定。
初回盤Aには、「Star Wish」のミュージックビデオおよびビハインド映像を収録。初回盤Bには、撮り下ろしの特典映像が収められる。BMSG MUSIC SHOP限定盤は三方背ケース仕様・フォトブック付きで、初回盤A／Bの映像コンテンツに加え、「Star Wish」のグラビア撮影ビハインド映像もコンパイル予定。さらに、オリジナルグッズとしてキーリングが付属する限定バンドル商品も用意されており、全6形態でのリリースとなる。
デビューシングル発売に先駆けて、新たなアーティスト写真も公開。プレデビュー時とは異なる装いをまとったニュービジュアルが、新曲「Star Wish」への期待感を一層高めている。「PIECES -STARGLOW Ver.-」のリリックビデオもYouTubeにて公開され、正式デビューを迎えるSTARGLOWへの注目がさらに高まっている。
