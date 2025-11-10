千鳥MC超大型バラエティー『ゴールデンコンビ』 田中樹＆間宮祥太朗、上田竜也、中島健人ら豪華ゲスト解禁【コメントあり】
お笑いコンビ・千鳥がMC、乃木坂46の林瑠奈がサポーターを務める、Prime Videoオリジナルバラエティー『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』第2弾について、田中樹、間宮祥太朗、松本若菜、黒木メイサ、中島健人、小林幸子、寺田心、上田竜也、Mr.マリック、藤原紀香、貴乃花、寺島進、宮崎美子、松本まりから、各界から集結した14人の豪華ゲストが解禁となった。
【動画】中島健人のムチャブリにチョコプラ松尾が涙!?『ゴールデンコンビ』予告
公開された新予告映像では、各ステージに登場するコントのセットとともに、ゲストが“即興コントのお題”としてサプライズ出演。「高級ホテル」のセットに現れた黒木に、各コンビは思わず驚愕の表情を浮かべる。続く「組長の襲名式」のステージでは、松本が「リズムネタ見せてみぃ!!」と詰め寄り、芸人一同が苦悶の表情を見せる一幕も。
また、「面接会場」を舞台に中島が「アイドルっぽい自己紹介」を求めるお題を出すと、松尾駿（チョコレートプラネット）が思わず涙を浮かべて固まり、MCの千鳥が「泣くな！松尾！」と声をかける場面も映し出される。さらに、田中と間宮が迫真の演技で繰り広げる緊迫のドラマシーンでは、2人から放たれる「最高難度」のお題に、大悟氏が思わず「むずいよ！」とつぶやく瞬間も。次々と繰り出される無茶ぶりに全力で応える芸人たちの姿が見どころとなっている。
Prime Videoオリジナルバラエティー番組視聴者数歴代No.1を記録し、お笑い界に新風を巻き起こした、第1回大会の配信から約1年。Amazon MGMスタジオ製作、即興コントの頂点を決める＜最強新コンビ決定戦＞の第2弾が開幕する。
同番組は、お笑いの最前線で活躍する実力派芸人たちが、一度限りの“オリジナルコンビ”を結成し、「即興コント」の頂点を決める究極のお笑いサバイバル・バトル。総額1億円規模の巨大セットからせり上がる、コントセットとともに繰り出される容赦ない最高難易度のお題に、8組のオリジナルコンビが優勝賞金1000万円をかけて競い合う。
高比良くるま（令和ロマン）（※高＝はしごだか）＆野田クリスタル（マヂカルラブリー）による、初代ゴールデンコンビ誕生から約1年。意地とプライドを懸けて第2回大会に挑むのは、長谷川忍（シソンヌ）＆松尾駿（チョコレートプラネット）、田中卓志（アンガールズ）＆川北茂澄（真空ジェシカ）、ゆりやんレトリィバァ＆とにかく明るい安村、新山(さや香)＆小籔千豊、盛山晋太郎（見取り図）＆せいや（霜降り明星）、阪本（マユリカ）＆芝大輔（モグライダー）、大久保佳代子（オアシズ）＆吉住、狩野英孝＆福井俊太郎（GAG）ら、8組16人の新たな実力派芸人たち。
■田中樹＆間宮祥太朗
「初めての体験以外、表しようがない変な時間でした（笑）。（番組の）最後に１時間だけ関わらせていただきましたが、（それまでの戦いが）本当に面白かったんだなってスタジオに入って思いました。すごい熱気だったので、皆さんも楽しみにしていてください」
■松本若菜
「すっごい楽しかったです！あんな間近で芸人さんたちの熱量を感じられるなんて、ライブを観に行ってもないと思うので、私も同じ現場に立ててとても幸せな時間でした」
■黒木メイサ
「私自身は決められたセリフをただ現場で言わせてもらうだけだったんですけど、即興でコントを作っている芸人さんたちは、皆さん本当にかっこよかったです！」
■中島健人
「笑いの情熱がぶつかり合う熱気あふれる現場でした。僕自身、お笑いがとても大好きで、こういう立場で少しでも携わることができて、とても嬉しかったです。アドリブのお笑いがここまで面白くて会場の皆さんを沸かすんだなってところを、ぜひとも皆さんにご覧になっていただけたらなと思います」
■上田竜也
「芸人さんたちとゲストが、どういう化学反応を起こすのかっていうのはすごく見どころだと思うので、みなさんぜひ楽しみにしていてください」
■松本まりか
「すごくワクワクしましたし、この方々のなかに入って一緒にコントできるなんて贅沢でしかない…。もっとやりたかったです！この番組でしか見られない“ゴールデンコンビ”をぜひ堪能していただければと思います」
