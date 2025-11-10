星野源、新曲テレビ初披露＆「Family Song」をフルサイズライブ 11.17放送『CDTVライブ！ライブ！』
11月17日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）より、出演アーティスト第2弾として星野源、FRUITS ZIPPER、ONE N’ ONLYの出演と歌唱曲が発表された。
【動画】堺雅人×井川遥『平場の月』、星野源書き下ろし主題歌にのせたSPトレーラー
先日発表されたKiiiKiii、King ＆ Prince、NiziU、乃木坂46、緑黄色社会に続き、出演アーティスト第2弾が明らかに。
星野源は、堺雅人が8年ぶりに映画主演を務めることでも話題の映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされ、映画公開日の11月14日に配信開始される新曲「いきどまり」を、いち早くテレビ初披露。さらに、心温まる大ヒット曲「Family Song」をフルサイズパフォーマンス。豪華2曲をフルサイズライブで魅せる。
FRUITS ZIPPERは国民的アニメの主題歌に起用され、すでにSNSでも大きな話題を呼んでいる「はちゃめちゃわちゃライフ！」をフルサイズテレビ初披露。彼女たちのポップでキュートなステージに期待が高まる。
ONE N’ ONLYは、口元を引っ張る仕草を取り入れたキャッチーな振り付けで魅せる新曲「Gooey」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
KiiiKiii「I DO ME」
King ＆ Prince「Theater」
NiziU「Emotion」
乃木坂46「ビリヤニ」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
星野源「いきどまり」「Family Song」
緑黄色社会「My Answer」
ONE N’ ONLY「Gooey」
『CDTVライブ！ライブ！』は、11月17日19時放送。
【動画】堺雅人×井川遥『平場の月』、星野源書き下ろし主題歌にのせたSPトレーラー
先日発表されたKiiiKiii、King ＆ Prince、NiziU、乃木坂46、緑黄色社会に続き、出演アーティスト第2弾が明らかに。
星野源は、堺雅人が8年ぶりに映画主演を務めることでも話題の映画『平場の月』の主題歌として書き下ろされ、映画公開日の11月14日に配信開始される新曲「いきどまり」を、いち早くテレビ初披露。さらに、心温まる大ヒット曲「Family Song」をフルサイズパフォーマンス。豪華2曲をフルサイズライブで魅せる。
ONE N’ ONLYは、口元を引っ張る仕草を取り入れたキャッチーな振り付けで魅せる新曲「Gooey」をフルサイズでテレビ初パフォーマンスする。
■出演アーティスト・楽曲一覧（※アーティスト名50音順）
KiiiKiii「I DO ME」
King ＆ Prince「Theater」
NiziU「Emotion」
乃木坂46「ビリヤニ」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
星野源「いきどまり」「Family Song」
緑黄色社会「My Answer」
ONE N’ ONLY「Gooey」
『CDTVライブ！ライブ！』は、11月17日19時放送。