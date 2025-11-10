元乃木坂46・清宮レイ、事務所所属を報告 女優として新たな道へ
元乃木坂46の清宮レイが10日、芸能事務所「マシットスター」に所属したことを報告した。
【写真】卒業セレモニーにスーツ姿で登場した乃木坂46・清宮レイ
清宮は「ご報告」と題し、「この度、株式会社マシットスターに所属となりました。信頼し尊敬する方々と、芝居の道を生きていけること、大変ありがたく思います。精進して参ります」とつづった。
清宮は2018年、乃木坂46の4期生としてグループに加入し、2024年7月に卒業。卒業後はインスタグラムを通じて近況を発信し、ことし9月には佐藤満春プロデュース公演『-即興-劇、佐藤満春2025』に出演していた。
同事務所の公式プロフィール欄には「趣味・特技」として「アクション」「飛行機に関すること全般」「英語 TOEIC 915点」と記載。清宮は幼稚園から小学5年生までの5年間をアメリカ・カリフォルニアで過ごした帰国子女として知られている。
引用：「清宮レイ」インスタグラム（＠seimiyarei_official）
