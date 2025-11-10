NHK『映像の世紀』で「銀座 百年の記憶」 デビュー時の美輪明宏の姿も
きょう10日放送のNHK『映像の世紀バタフライエフェクト』（後10：00）では、「銀座 百年の記憶」と題した企画を届ける。
【写真】60年前の「ヨイトマケの唄」から…美輪明宏の歴史が詰まったジャケ写
番組の概要では「1954年公開の第1作の『ゴジラ』の中で破壊されるのは、焼け跡から復興した銀座のランドマーク・和光の時計塔。時代は常にこの街を追いかけてきた。関東大震災から復興するとモダンガールが出現、日本の女性像を塗り替えた。敗戦で米軍に占領されると、アメリカ文化を吸収しエンターテインメントの発信地に姿を変える。夜になると、伝説のマダムが一人の男をめぐって火花を散らした。苦難を力に変えてきた唯一無二の街の百年」と伝えられている。
銀座でデビューした丸山明宏（美輪明宏）の姿も収められている。
