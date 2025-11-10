¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡õ¼ê¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤ò»£±Æ¤µ¤ì¤ë¡¡¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡Ö67Ëü6500±ß¡×
¡¡¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï10Æü¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬ÃåÍÑ¡Ä¡Ö¥¯¥Ã¥µ¥ó PM¡×¡õ¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼ ¥Ö¡¼¥Ä¡×
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ê¥ÖÊÔ¤ß¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥ËA¥é¥¤¥ó¥é¥Ã¥×¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°Ž¢¥¯¥Ã¥µ¥ó PMŽ£¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶¡¼¤ÎŽ¢¥ì¥¬¥·¡¼ ¥Ö¡¼¥ÄŽ£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¢£¥¯¥Ã¥µ¥ó PM
2021½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤·¤¿¥Ñ¥Õ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥à¥ì¥¶¡¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿Ž¢¥¯¥Ã¥µ¥ó PMŽ£¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ó¥À¡¼¥¢¡¼¥à¥¥ã¥ê¡¼¤Ç¨¡¨¡¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê»ý¤ÁÊý¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ô¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£
²Á³Ê¡§67Ëü6500±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹²Ã¹©¤Ç»Ü¤·¤¿¥é¥à¥ì¥¶¡¼
¥µ¥¤¥º¡§W26¡ßH20¡ßD12¥»¥ó¥Á
¢£¥ì¥¬¥·¡¼ ¥Ö¡¼¥Ä
¥¹¥à¡¼¥¹¥ì¥¶¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ž¢¥ì¥¬¥·¡¼ ¥Ö¡¼¥ÄŽ£¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÎ¹¤ÎÅÁÅý¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¡¼¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£¹ï°õÆþ¤ê¤Î¥á¥¿¥ë¥¹¥¿¥Ã¥º¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¾å¼Á¤Ê¥ì¥¶¡¼¤Î¥¢¥¦¥È¥½¡¼¥ë¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
²Á³Ê¡§30Ëü3600±ß
ÁÇºà¡§¥×¥ì¡¼¥ó¥«¡¼¥Õ¥ì¥¶¡¼
¥Ò¡¼¥ë¡§8.5¥»¥ó¥Á
