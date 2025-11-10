女優・吉永小百合（８０）と俳優・佐藤浩市（６４）が１０日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日本橋で、公開中の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）の大ヒット御礼舞台あいさつを行った。

今作は平日の動員好調が話題に。吉永は「封切りから１０日間、毎日毎日、祈る思い」と自らも映画館を訪れ“シネマ捜査”を敢行したという。

阪本監督は先ごろ、紫綬褒章を受章したばかり。祝福に佐藤からは花束、吉永からはワインが贈られた。阪本監督は半端ない酒豪で知られるが、吉永のワインは自宅のワインセラーからセレクトした１９９６年産の高級品。阪本監督は「恐れ多く、まさか（褒章を）もらえるとは思わず、耳を疑った」といい、「人生で忘れられない舞台あいさつになりました」と目にはうっすら涙を浮かべた。

吉永は「監督は作りたいものを我慢してこられた。これからは本当に作りたいものを作り上げていってほしい」と激励した。マスコミ向けの写真撮影では、吉永が阪本監督をセンターに移動させようとするも監督が拒み、吉永とのじゃんけんに負けて、結局センターになる一幕もあった。吉永の方は２００６年に紫綬褒章、１０年に文化功労者に選出されている。