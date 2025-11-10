¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡×¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡È°Õ³°¤Ê¾ì½ê¡É¤Ç½¸·ë¡Äµ®½Å¤Ê¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î2¿Í¡×
¡¡À¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó»Ñ¤Ç¡È½¸·ë¡É¡£µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¡È½¸·ë¡Éµ®½Å¤Ê°ìËç
¡¡¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬ÃÄÂÎ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ½¸¤Þ¤ë¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½Ñ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¡ÖRUDOS¡×¤Î¸ø¼°Instagram¤¬6Æü¡¢¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËË¬¤ì¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡ÖWWE¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤ä¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¤é¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë°ìËç¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Îºä°æÀ¡¹¾»á¤Î»Ñ¤â¡£¤½¤ì¤¾¤ìWWE¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡×¡Ö¥í¥¦¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë2¿Í¤Îµ®½Å¤Ê¶¦±é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÈþ¤·¤¶¸µ¤¤È³¤Â±²¦½÷¡×¡Ö»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î2¿Í¡×¡Ö¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥«¥¤¥ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾¡Éé¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÇRUDOS¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡ª¡×¤È¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ò·ÁÍÆ¡£ÆüËÜ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤è¤ëÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤¬¡¢ÊÆ¥Þ¥Ã¥ÈºÇ¹âÊö¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
