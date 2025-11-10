ぼる塾・田辺智加「すごいつるっと」ツヤ感に感心した千円以下の新作リップグロス
ぼる塾・田辺智加さんが、自身の個人Youtubeチャンネルに『【準備動画】フランスに行ってくるよ!!【フランスに持っていくもの】』の動画をアップ。様々なアイテムを紹介しながらトークを展開。その中にはコスメを紹介する場面も！
動画内に登場したのはこちら！
minum/AIラブポーショングロス 01ベビー 税込770円（公式サイトより）
11月8日に発売されたばかりの、ツヤのあるぷるんとした唇に仕上げてくれるリップグロス！
こちらをギフトでもらったという田辺さんは「可愛い」「香りもいい」とパッケージや香りを評価。
実際につけながら「ナチュラルな色で」「すごいつるっとしてめちゃくちゃいい」と色味やツヤ感にもコメント。
続けて動画用のライトが見つからないと話しながら「潤いもね、ライトなくてもわかる」と光がなくともツヤがあると語っていました！
■動画もチェック
動画内では、そのほかのアイテムも紹介しながらトークを披露！ぜひチェックしてみてくださいね。