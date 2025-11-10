旦那さんとワンコのツーショットを激写してみたら、信じられないほど似ていたようで…！？爆笑必至の光景は大きな反響を呼び、投稿は54万回再生を突破。「前世は兄弟だよね？」「携帯ロック解除できそうｗ」「飼い主が犬に似るパターン(笑)」といった多くの爆笑コメントが寄せられることとなりました。

【動画：『前世兄弟だよね？』旦那と犬のツーショットを見てみたら…『信じられないほど似ている光景』】

激似すぎる2ショット！

TikTokアカウント「chiwaburu.pipe」に投稿されたのは、チワワとフレンチブルドッグのMIX犬「ピペ」ちゃんと旦那さんのツーショット。仲良く並ぶ微笑ましいショットですが、一目見て驚くのはふたりがあまりに似すぎていること…！

『ペットが飼い主に似る』という話はよく聞きますが、奥さんも思わず「前世は絶対兄弟やんな？」とコメントするほど劇似だったといいます。

並んでカメラ目線の旦那さんとピペちゃんですが、ぼんやりと遠くを見つめる顔がそっくり…！うっすら開いた半目なところもリンクしていたそう。

「こんなに似てる？」と大爆笑！

リラックスモードのふたりに添い寝するふたり…日常のどのシーンを切り取っても、表情はもちろん、ポーズまでシンクロしていたといいます。爆睡中の旦那さんとピペちゃん、少し顔を上げて寝るクセまでそっくり！一緒に暮らしていると寝相まで似てくるのでしょうか…。

旦那さんのひとめぼれでお迎えしたというピペちゃん。たっぷりの愛情を注ぎ続けた相思相愛の結果なのかもしれませんね。

あまりにそっくりなふたりに「似過ぎにもほどがあるｗｗ」「産んだのかな？レベル(笑)」「飼い主が犬に似るってｗ」など爆笑のコメントが数多く寄せられました。

寝るときはお姉ちゃんと♡

旦那さん大好きなピペちゃんですが、週の半分以上はお姉ちゃんと一緒に寝るのだとか。この日も、軽々と抱っこされ2階へと運ばれていくピペちゃん。

抱っこというよりも担がれているという表現がピッタリですが、お手手もあんよもダラ～ンとリラックスし、完全にされるがままのご様子。お顔も無表情というのか虚無というのか…。いずれにせよ、当たり前のいつもの日常なのでしょうね。

ご家族みんなに愛されて、とっても幸せなピペちゃんなのでした♡

TikTokアカウント「chiwaburu.pipe」には、ピペちゃんとご家族の微笑ましい日常が投稿されていますよ。そっくりなふたりの姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiwaburu.pipe」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております