井桁弘恵、透け感たっぷり黒レースワンピースで登場 寒空の下で朗らかな笑顔見せる
俳優の井桁弘恵が10日、東京・品川インターシティ セントラルガーデンで行われた『品川国際映画祭』（10日〜15日開催）オープニングセレモニーに登壇した。
【写真】秋らしい髪色×リップで登場した井桁弘恵
井桁は、主催である日鉄興和不動産のイメージキャラクターとして参加。デコルテとすらりとした二の腕が透けた、黒のレースワンピースを可憐に着こなし、寒空の下で集まった一般客に朗らかな笑顔を見せた。同社の三輪正浩代表取締役社長とトーク後、スペシャルゲストの本郷奏多をまじえイルミネーションの点灯式を行った。
本イベントについて、井桁は「もうすぐ冬だなっていう風物詩のようなイベントになっていて、うれしいですね。本当に帰ってきた感じがあります」と親しみを込めた。日鉄興和不動産の15分間のコンセプトムービーにも出演している井桁は、「新入社員としてCMに出演させていただいたときはフレッシュで勢いを大切に演じたんですけども、今回は中堅社員ということで、より落ち着いた雰囲気も持ちながら、まだまだやるぞっていうガッツを持ち続けているところを意識して」と振り返った。
また、三輪社長に「中堅社員になって、相当いろんなことに悩むという成長している姿を井桁さんにすごく上手に演じていただいて、本当によかった」と絶賛され、「うれしいです、ありがとうございます」と恐縮しつつ、「本当にタイトなスケジュールの撮影だったんですけど、できあがった作品を見て自分で見ても引き込まれるような作品になった」とうれしそうに語った。
本映画祭は、アジア最大級の国際短編映画祭などを手掛けるショートフィルムの総合ブランド「ShortShorts」と、五感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト「CINEMA CARAVAN」がコラボレーション。世界から厳選したショートフィルムを中心とした全36作品が無料で上映される。例年のメインスクリーンに加え、今年は新たに作品の上映と制作関係者によるトークセッションを開催する「“CREATOR’S”Theater」が登場するほか、映画だけでなく飲食テント形式のグルメとハイボール＆カクテルBARカウンターが登場。注目のアーティストによる音楽ライブやイルミネーションで彩られる。
MCは、関本なこが務めた。
【写真】秋らしい髪色×リップで登場した井桁弘恵
井桁は、主催である日鉄興和不動産のイメージキャラクターとして参加。デコルテとすらりとした二の腕が透けた、黒のレースワンピースを可憐に着こなし、寒空の下で集まった一般客に朗らかな笑顔を見せた。同社の三輪正浩代表取締役社長とトーク後、スペシャルゲストの本郷奏多をまじえイルミネーションの点灯式を行った。
また、三輪社長に「中堅社員になって、相当いろんなことに悩むという成長している姿を井桁さんにすごく上手に演じていただいて、本当によかった」と絶賛され、「うれしいです、ありがとうございます」と恐縮しつつ、「本当にタイトなスケジュールの撮影だったんですけど、できあがった作品を見て自分で見ても引き込まれるような作品になった」とうれしそうに語った。
本映画祭は、アジア最大級の国際短編映画祭などを手掛けるショートフィルムの総合ブランド「ShortShorts」と、五感で体感できる移動式野外映画館プロジェクト「CINEMA CARAVAN」がコラボレーション。世界から厳選したショートフィルムを中心とした全36作品が無料で上映される。例年のメインスクリーンに加え、今年は新たに作品の上映と制作関係者によるトークセッションを開催する「“CREATOR’S”Theater」が登場するほか、映画だけでなく飲食テント形式のグルメとハイボール＆カクテルBARカウンターが登場。注目のアーティストによる音楽ライブやイルミネーションで彩られる。
MCは、関本なこが務めた。